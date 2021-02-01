Зеленский разочаровался в демократии США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в демократии в США после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

По его словам, люди привыкли верить, что в США идеально работают демократические институты, а власть передается спокойно. Об этом Зеленский сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

Он напомнил, что в Украине пережили две революции и понимали, что такое может происходить в мире, однако не в США.

"Этого никто не ожидал. Я был очень обеспокоен, не хотел, чтобы случился переворот... После такого, я считаю, миру будет сложно рассматривать США как символ демократии", – отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что ему было довольно сложно наблюдать за "ударом по демократии США".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

6 января Конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Действующий американский глава Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение. Сторонники Трампа организовали массовые протесты, а также штурмовали и прорвались в здание Конгресса.