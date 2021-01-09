2021-й год стремительно начался с Главного События года. А может быть – и десятилетия. Разумеется, Америка видала и не такое. Справлялась и с куда более серьезными угрозами – но и преуменьшать масштаб произошедшего не стОит.

"Друзьям – всё, врагам – закон". На наших глазах эти "понятия" авторитарных диктатур становятся нормой в США. Можно захватывать полицейские участки, можно громить и грабить магазины, совать свои вонючие ноги для поцелуя посторонним людям, оскорблять и оплевывать немолодых уважаемых людей прямо у ограды Белого Дома – и это будет называться "священным правом на мирный протест".

Если это "правильный протест", за негров и бездельников, за агрессивных извращенцев и со справкой от Цукерберга. Но если ты протестуешь против установления моно-партийной диктатуры, то будь готов получить пулю в лоб при первом же удобном (или преднамеренно организованном властями) случае.

Сеть переполнена мыслями, "мыслями" и фотожабами. Кто-то додумался сравнить Трампа с Януковичем, кто-то вспомнил Лукашенко. Разные параллели могут пересечься на бумаге... Не пытаясь объять необъятное, замечу только, что по двум критериям Трамп – это американский Ельцин: по габаритам, и по последствиям.

В 1990 г. Ельцин давал основания предположить (да-да, понимаю: "Ах! Обмануть меня не трудно..."), что он за всё хорошее (верховенство права, представительная демократия, свободный рынок) против всего плохого. Дорвавшись до власти банда Ельцина не только спустила в путинский сортир то, что могло стать демократической революцией в России, не только развязала бойню в Чечне, не только передала власть гбшникам. Эти мерзавцы на десятилетия вперед дискредитировали саму идею демократии, которая ныне в России пишется не иначе как "дерьмократия".

Трамп давал основания предположить, что он готов бороться за возрождение той Америки, в которой Равенство Прав исключало Равенство Результатов. Сейчас он уходит, как обгадившийся кот, оставляя "ветви власти" союзу буйно-помешанных с циничными властолюбцами. На десятилетие вперед превращая слова "Сделаем Америку великой снова" в дурной анекдот.

То, что новорожденная, недоношенная, родившаяся в семье потомственных алкоголиков российская демократия сделала своим лидером ЕБНа, печально – но не удивительно. Чудом Божьим было бы иное. А вот как Америка, через 250 лет после Декларации Независимости, не смогла найти для защиты своих базовых ценностей никого лучше, чем Трамп – понять умом невозможно.