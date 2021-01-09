2021-й рік стрімко почався з Головної події року. А можливо, – і десятиліття. Зрозуміло, Америка бачила і не таке. Справлялася з куди більш серйозними загрозами – але і применшувати масштаб події не варто.

"Друзям – все, ворогам – закон". На наших очах ці "поняття" авторитарних диктатур стають нормою в США. Можна захоплювати поліцейські ділянки, можна громити і грабувати магазини, пхати свої смердючі ноги для поцілунку стороннім людям, ображати і обпльовувати немолодих шанованих людей прямо біля огорожі Білого Дому – і це буде називатися "священним правом на мирний протест".

Якщо це "правильний протест", за негрів і нероб, за агресивних збоченців і з довідкою від Цукерберга. Але якщо ти протестуєш проти встановлення моно-партійної диктатури, то будь готовий отримати кулю в лоб при першому ж зручному (або навмисно організованому владою) випадку.

Мережа переповнена думками, "думками" і фотожабами. Хтось додумався порівняти Трампа з Януковичем, хтось згадав Лукашенка. Різні паралелі можуть перетнутися на папері... Не намагаючись осягнути неосяжне, зауважу тільки, що за двома критеріями Трамп – це американський Єльцин: за габаритами, і за наслідками.

У 1990 р Єльцин давав підстави припустити (так-так, розумію: "Ах! Обдурити мене не важко..."), що він за все хороше (верховенство права, представницька демократія, вільний ринок) проти всього поганого. Дорвавшись до влади банда Єльцина не тільки спустила в путінський сортир те, що могло стати демократичною революцією в Росії, не тільки розв'язала бійню в Чечні, не тільки передала владу гбшникам. Ці мерзотники на десятиліття вперед дискредитували саму ідею демократії, яка нині в Росії пишеться не інакше як "дерьмократія".

Трамп давав підстави припустити, що він готовий боротися за відродження тієї Америки, в якій Рівність Прав виключало Рівність Результатів. Зараз він йде, як обгиджений кіт, залишаючи "гілки влади" союзу буйно-схибленим з цинічними властолюбцями. На десятиліття вперед перетворюючи слова "Зробимо Америку великої знову" в поганий анекдот.

Те, що новонароджена, недоношена, яка народилася в сім'ї потомствених алкоголіків російська демократія зробила своїм лідером ЄБМа, сумно – але не дивно. Дивом Божим було б інше. А ось як Америка, через 250 років після Декларації Незалежності, не змогла знайти для захисту своїх базових цінностей нікого краще, ніж Трампа – зрозуміти розумом неможливо.