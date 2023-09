Кремль теряет влияние на Армению: в ISW оценили, может ли Россия бросить силы в Нагорный Карабах на фоне войны против Украины

Во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "специальной военной операции" в Карабахском регионе для разоружения "Нагорно-Карабахской Республики". В Армении боевые действия в регионе назвали "широкомасштабной агрессией" и созвали экстренное заседание Совбеза, ожидая в том числе помощи от России, но та демонстративно "бросила" своих союзников.

Кремль быстро дал понять, что российские миротворческие силы не будут вмешиваться в военную операцию, несмотря на предыдущие связи с Арменией в сфере "безопасности". Аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) предполагают, что на фоне войны против Украины страна-агрессор РФ не будет бросать силы еще и в НКР.

Как известно, Министерство обороны Азербайджана объявило, что 19 сентября азербайджанские силы начали военную операцию в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вслед сдержанно заявил, мол, российские военные находятся в контакте с официальными лицами Армении и Азербайджана "на самом высоком уровне".

Видео дня

По его словам, их миротворческий контингент в Нагорном Карабахе продолжает выполнять "возложенные на него задачи", а трехсторонние российско-армяно-азербайджанские соглашения, подписанные в 2020 и 2022 годах, остаются "путем к миру".

Председатель комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов при этом сказал, что российские миротворцы "не имеют права применять оружие без прямой угрозы". Связанный с Кремлем блогер тоже указал, что у них нет каких-либо протоколов или правил по применению силы в Нагорном Карабахе, и вместо этого контингент действует на основе "мирного соглашения" по НКР от ноября 2020 года.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, а также главный редактор RT и пропагандист Маргарита Симоньян (как явно националистические, так и экстремистские голоса в российском правительстве. – ISW) подчеркнули, якобы Армения переживает последствия своих недавних попыток присоединиться к Западу и дистанцироваться от России. Хотя ведущие российские правительственные чиновники не пропагандировали это утверждение и сохраняли двусмысленные формулировки, "призывающие к прекращению боевых действий".

Российские провоенные блогеры вообще выразили поддержку "безопасности российского миротворческого контингента" в Нагорном Карабахе, одновременно сетуя на "ослабление влияния" России на Армению и Азербайджан.

"В виду этого, российские военные вряд ли отдадут приоритет миротворческим операциям в Нагорном Карабахе на фоне войны на Украине", – подытожили в ISW, подчеркивая, что Кремль теряет влияние на Армению.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выразил убеждение, что Россия просто сдаст Армению, ведь Кремль часто бросает своих партнеров и не выполняет обязательства. По его словам, сегодня РФ слишком слаба, чтобы поддерживать Ереван в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!