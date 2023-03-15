Кремль собирался усилить влияние на Молдову, но его планы рушатся: СМИ обнародовали громкое расследование

В администрации российского диктатора Владимира Путина разработали стратегию по политическому и экономическому подчинению Молдовы. План был создан еще в 2021 года и рассчитан на 10 лет. Однако замыслы Кремля "поглотить" государство уде проваливаются.

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Об этом говорится в расследовании центра "Досье" и группы международных журналистов из Украины, США, Германии, Польши, Беларуси, Швеции. План страны-агрессора с названием "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова" предусматривает особый статус Приднестровья, усиление российской пропаганды в СМИ, принуждения страны к участию в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Чтобы нейтрализовать политику республики, которая противоречит интересам Кремля, Россия намерена использовать зависимость Молдовы от российского импорта.

Так, в ближайшие 10 лет Кремль планировал противостоять влиянию на Молдову НАТО и ЕС, и заставить страну участвовать в союзах с Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией, Киргизстаном. Планировалось дискредитировать альянс в глазах жителей страны до 2025 года.

Также у Путина хотели мешать властям Молдовы исключить РФ из урегулирования приднестровского конфликта и сохранить российскую военную базу на непризнанной территории.

Другой важной задачей для Кремля было помешать ограничению российских СМИ В Молдове. Однако, план провалился: в 2022 году власти страны закрыли шесть российских телеканалов, чтобы защитить граждан от дезинформации. Свое влияние в республике РФ хотела усилить созданием неправительственных организаций, которые могли бы стать альтернативными каналами пропаганды или базами для ФСБ и Службы внешней разведки.

Следующим шагом Москвы является увеличение электората пророссийских молдавских политиков, формирование пророссийских настроений среди молдавских элит, а также отказ от политики "румынизации" (возможного объединения с Румынией).

Также планировалось увеличение экспорта услуг и товаров из РФ и лоббирование интересов предприятий Приднестровья и автономной территории Гагаузии.

"Благодаря документу становится понятно, что в 2021 году администрация президента не готовилась к военному вмешательству в Молдову. Основные цели АП в военном секторе касались Приднестровья – чиновники хотели вручную управлять конфликтом в Приднестровье, используя его как рычаг давления", – говорится в материале.

По мнению экспертов, опрошенных организацией, цель России –сделать так, чтобы Молдова не имела контроля над своей внешней политикой.

Отметим, что в разведке США накануне заявили, что пророссийские силы организовывают протесты в Молдове, чтобы попытаться разжечь сфабрикованное восстание против молдавского правительства. Они ставят своей целью сформировать в Кишиневе более пророссийскую администрацию.

В Вашингтоне считают, что Россия работает над ослаблением правительства Молдовы, которая стремится к более тесным связям с Европейским Союзом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля РФ обвинила Украину якобы в подготовке ко вторжению в оккупированное Приднестровье. В МИД страны-агрессора пригрозили, что будут считать такой сценарий "нападением на Россию". А спикер Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию "поводом для волнения".

По данным аналитиков ISW, Москва готовит провокации под чужим флагом в Приднестровье и Беларуси, чтобы вовлечь их в войну против Украины.