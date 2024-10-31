Конституционный суд Молдовы утвердил итоги референдума о вступлении в ЕС: на очереди изменения в Конституцию

Итоги референдума в Молдове одобрены теперь и Конституционным судом. Ранее они были утверждены Центральной избирательной комиссией. На очереди внесение изменений в Конституцию.

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Об этом сообщают молдавские СМИ. Отмечается, что заседание Конституционного суда проходило на фоне протеста, организованного лидерами и сторонниками пророссийского блока "Победа"

"Подтверждаются результаты республиканского конституционного референдума 20 октября 2024 года", – заявила глава Конституционного суда Доминика Маноле на заседании в четверг, 31 октября.

Пока в здании Конституционного суда в Кишиневе продолжалось заседание, сторонники Партии коммунистов и активисты, которых ряд молдавских медиа связывает с беглым олигархом Иланом Шором, провели акцию протеста. Можно было услышать антиправительственные лозунги, а протестующие слушали на улице песню "Священная война".

Что предшествовало

Референдум по евроинтеграции прошел в Молдавии 20 октября. В рамках плебисцита граждане отвечали на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"

Голоса распределились так: за вариант "да" проголосовали 50,35%, за вариант "нет" – 49,60%. По данным ЦИК, явка на референдуме составила 50,72%.

Впереди молдован ожидает второй тур президентских выборов, который состоится 3 ноября. На должность главы страны претендует действующий лидер Мая Санду и кандидат от Социалистической партии Александр Стояногло. Накануне состоялись прения претендентов в президенты, на которых они говорили и о внутренних проблемах республики, и о ее отношениях с другими странами мира и движении к ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время референдума в Молдове внесение европейского вектора в Конституцию поддержали 50,46% граждан. Против выступили 49,54%.

– В первом туре президентских выборов лидер – Майя Санду с 42,45% поддержки. На втором месте Александр Стояногло с 25,98% голосов.

– О том, как Россия стремится установить подконтрольную власть в Молдове и почему это опасно для Украины, читайте в материале нашего издания по ссылке.

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