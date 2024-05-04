Конгрессмена в США обвинили во взяточничестве по статье об иноагентах

Техасский конгрессмен-демократ Генри Куэльяр и его супруга официально обвинены в получении 600 тысяч долларов США в качестве взятки. Об обвинениях законодателя сообщило министерство юстиции США, которое уточнило, что конгрессмен обвинен согласно статье об иностранном влиянии и иностранных агентах.

Утверждается, что супруги незаконно получали деньги от азербайджанской государственной нефтяной компании и мексиканского банка. Правда, техасский демократ отвергает все обвинения.

Супруги были арестованы и освобождены под залог (оказавшийся в шесть раз меньше общей суммы взяток) после первого допроса судом в Хьюстоне. Если они будут признаны виновными, им грозят десятки лет тюрьмы.

Мужчину и его жену обвиняют отдельно сговоре, взяточничестве, мошенничестве, отмывании денег и нарушении запрета действовать в качестве агента иностранной организации. Последний запрет касается только господина Куэльяра, поскольку он законодатель.

Согласно обвинению, Куэльяр согласился повлиять на внешнюю политику США в пользу Азербайджана и принять меры, выгодные банку со штаб-квартирой в Мехико, включая изменения в законы об отмывании денег. Взятки отмывались с 2014 по 2021 года через серию фиктивных консалтинговых контрактов, посредников и подставных компаний, которыми владеет Имельда Куэльяр, 67-летняя жена конгрессмена.

Отмытые деньги супруги Куэльяры уже потратили "на погашение ряда долгов и на покупки для семьи".

Лидер демократов в Палате представителей заявил, что господин Куэльяр уйдет в отпуск со своей должности в комитете по внутренней безопасности, пока идет суд. В свою очередь, обвиняемый конгрессмен пообещал продолжать свою кампанию по переизбранию в ноябре.

Американский закон об иноагентах и иностранном влиянии считается самым строгим среди аналогичных законов других стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии продолжаются протесты против закона об иноагентах.

Между тем, на этих акциях уже задержали бывшего грузинского министра по евроинтеграции Алекси Петриашвили. Его обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

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