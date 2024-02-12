Конгресс США согласовал продажу Турции 119 самолетов F-16: происходящее

Американское правительство одобрило соглашение о продаже Турции сорока новых и семьдесят девять модернизированных истребителей F-16. Соглашение откладывали, пока президент Эрдоган не ратифицировал заявку Швеции на присоединение к НАТО.

Об этом сообщил американский посол в Анкаре Джефф Флейк. Стоит отметить, что стоимость всех этих самолетов составляет двадцать три миллиарда долларов США.

"Решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед. Турецкий воздушный флот имеет решающее значение для силы НАТО, обеспечивая оперативную совместимость между странами-членами Североатлантического Альянса", - написал дипломат.

Что предшествовало

В 2019 году турецкое правительство начало реализацию контракта на $2,5 млрд по закупке российских ЗРК С-400, подписанного с Кремлем в 2017 году.

В ответ США исключили Турцию из программы F-35 в рамках закона "О противодействии противникам Америки из-за санкций". Кроме того, Турция встретилась с блокированием программы модернизации своих самолетов F-16 до уровня Block 70/72, составляющих основу ее авиапарка. Этот вопрос был разблокирован в один день с разрешением Турции на присоединение Швеции к НАТО – за сорок новых самолетов и модернизацию семидесяти девяти в США поставили цену в $23 млрд.

Вполне возможно, что теперь будет снят запрет на продажу F-35. Как заявила заместитель главы Госдепа США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время визита в Анкару – отказ от российского ЗРК С-400.

Уже понятно, что у Турции будут проблемы со своими С-400 в невыгодной ситуации. В условиях антироссийских санкций в ответ на неспровоцированную агрессию против Украины в Анкаре вряд ли знают, где обслуживать ракетные комплексы и брать ракеты к ним, избежав санкций со стороны Вашингтона.

Еще в мае 2023 года США предлагали передать российские ЗРК С-400 в Украину, но Турция ответила отказом. Возможно, такой сценарий остается в силе и сейчас.

Справка

Одномоторный легкий многоцелевой истребитель F-16 был разработан компанией General Dynamics для Воздушных сил США. Он планировался использовать как дневной истребитель для получения преимущества в воздухе. Но впоследствии F-16 Fighting Falcon превратился в многоцелевой самолет. С момента начала производства в 1976 году было построено более 4600 истребителей. Несмотря на то, что американские воздушные силы уже не закупают этот самолет, улучшенные версии производятся для экспортных клиентов. Так как благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, F-16 имеет большой успех на международном рынке вооружений. Он находится на вооружении 24 стран.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу истребителей F-16 Турции на сумму 23 млрд долларов. Примечательно, что решение было принято сразу после того, как Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО.

Турция давно стремилась обновить свой парк F-16 и поставила ратификацию членства Швеции в зависимости от одобрения продаж новых самолетов.

23 января парламент Турции одобрил заявку Швеции на членство в НАТО. Из 346 голосов в турецком парламенте 287 были за членство Швеции в НАТО, 55 – против, остальные воздержались.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО. Таким образом, процесс утверждения Анкарой членства скандинавского королевства в Альянсе официально завершен.

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