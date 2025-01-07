Конгресс подтвердил победу Трампа на выборах президента США: что это значит

В понедельник, 6 января, Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. На заседании законодатели утвердили результаты подсчета голосов выборщиков.

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Об этом сообщает CNN. Подсчет голосов в Коллегии выборщиков возглавляла вице-президент Камала Харрис.

Дональд Трамп и Джей Ди Венс, который станет вице-президентом, победили на выборах, набрав 312 голосов выборщиков. Харрис и ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолз получили 226 голосов выборщиков.

"Когда окончательные результаты показали победу Трампа, республиканцы аплодировали стоя. Когда были объявлены общие результаты Харрис, демократы тоже встали", – говорится в сообщении.

Подсчет голосов в Коллегии выборщиков прошел гладко, никаких возражений или нарушений не возникло. Эта обстановка резко контрастировала с тем, что происходило ровно четыре года назад – бунтовщики ворвались в Капитолий во время сертификации президентских выборов 2020 года.

Сторонники Трампа тогда штурмовали Капитолий США, чтобы отменить его проигрыш на выборах 2020 года. Это привело к гибели пяти человек и вынудило членов Конгресса США временно эвакуироваться, однако в конце концов не помешало сертификации результатов выборов.

Трамп уже заявил, что будет добиваться помилования тех, кого обвиняют по делу о штурме Капитолия, в первый день своего возвращения на пост президента. Для этого остался финальный этап – инаугурация президента США, которая состоится 20 января.

Ранее мы писали о том, что избранному президенту США Дональду Трампу вынесут судебный приговор по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Заседание запланировано на 10 января – чуть больше чем за неделю до инаугурации Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный директор Apple Тим Кук планирует лично пожертвовать 1 миллион долларов в поддержку инаугурационного комитета новоизбранного президента США Дональда Трампа. Несмотря на его личное пожертвование, Apple не планирует вносить подобный вклад.

Также мы подробно рассказали, когда состоится инаугурация Трампа и почему во время этого мероприятия будут приспущены государственные флаги.

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