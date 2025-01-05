Гендиректор Apple лично пожертвует $1 млн на инаугурацию Трампа – СМИ

Генеральный директор Apple Тим Кук планирует лично пожертвовать 1 миллион долларов в поддержку инаугурационного комитета новоизбранного президента США Дональда Трампа. Несмотря на его личное пожертвование, Apple не планирует вносить подобный вклад.

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Об этом сообщает издание Axios. По словам источников, Кук рассматривает инаугурацию как важную американскую традицию, объединяющую страну.

Отмечается, что, несмотря на личный вклад, компания Apple не намерена делать подобные пожертвования.

Поддержка Трампа со стороны Тима Кука не случайна – между ними уже налажено сотрудничество, которое началось еще во время первого президентского срока. За это время они провели несколько встреч, в частности, в декабре прошлого года в Мар-а-Лаго.

Среди других доноров инаугурации входят крупные компании и влиятельные лица. Среди них – Amazon, Meta, Uber и Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI. В финансовом секторе поддержку оказали Goldman Sachs и Bank of America. Автомобильные гиганты Toyota, Ford и General Motors также внесли около 1 миллиона долларов каждый.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США после инаугурации последнего, которое состоится 20 января. По словам главы государства, Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую он проведет уже в статусе президента.

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