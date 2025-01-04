Трампу объявят приговор по делу о подкупе порнозвезды за 10 дней до инаугурации: подробности

Избранному президенту США Дональду Трампу вынесут судебный приговор по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Заседание запланировано на 10 января – чуть более чем за неделю до инаугурации Трампа.

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Стоит отметить, судья штата Нью-Йорк дал понять, что избранному президенту не грозит срок за решеткой. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Несмотря на просьбу Трампа отменить обвинительный приговор на основании президентского иммунитета, судебное заседание состоится. Судья аргументировал свое решение тем, что такой иммунитет не распространяется на избранного президента.

Это решение наносит удар по попыткам Трампа оставить позади дело, в котором фигурирует порноактриса и создает условия для потенциально опасного появления в суде всего за 10 дней до его инаугурации. Судья дал Трампу срок до 5 января, чтобы решить, хочет ли он явиться на вынесение приговора лично или виртуально.

Также судья добавил, что будущий президент не столкнется с реальным наказанием. Тем не менее, судимость останется в его послужном списке. Теоретически Трампу могло грозить до 4 лет тюрьмы, хотя судья сказал, что прокуроры уже признали, что это не "практическая рекомендация".

В 2024 году жюри присяжных Манхэттена признало Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых записей с целью сокрытия выплат порноактрисе перед выборами 2016 года. Трамп использовал это дело и три других уголовных преследования, чтобы выставить себя жертвой предвзятых прокуроров-демократов.

Трамп отрицал свою причастность ко всем уголовным делам, утверждая, что они были частью скоординированной "охоты на ведьм", направленной на то, чтобы подорвать его стремление вернуться в Белый дом. Судья отклонил каждый из аргументов Трампа, включая то, что позволить уголовному осуждению висеть над действующим президентом подорвет его авторитет. Судья отметил, что Трамп выиграл выборы даже после того, как был осужден по этому делу.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп должен заплатить $5 миллионов писательнице Джин Кэрролл. Такой приговор политику вынес американский суд после того, как он проиграл апелляцию по делу о домогательствах.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует уже в первый день своего пребывания в должности (т.е. 20 января) принять не менее 25 указов и директив.

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