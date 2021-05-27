"Коллективный Запад" отступил перед Россией, но его нельзя недооценивать, – Шевцова

"Коллективный Запад" отступает перед Россией. Требования дать Москве отпор уступают место выжиданию либо доброжелательности.

Как написала в Facebook российский политолог, исследователь Chatham House Лилия Шевцова, еще вчера Европарламент "грохотал металлом", призывая наказать РФ, а сегодня буря улеглась.

"Впечатление, что Россия для ЕС – объект преткновения, по которому невозможно сформировать единую линию. А потому ЕС заменяет линию выпуском пара. Подтверждение тому саммит ЕС 24-25 мая, на котором "стратегическая дискуссия" по России вновь завершилась туманными формулировками", – отметила она.

По словам Шевцовой, от Вашингтона президент РФ Владимир Путин также получил то, что хотел – "даже с десертом".

"Президент Байден предложил Путину саммит. Что выглядит, как возвращение к желаемой для Кремля биполярности. Подготовка саммита смотрится, как ублажение Путина", – считает политолог.

По ее мнению, президент США Джо Байден выдал Путину аванс, заморозив санкции в отношении оператора "Северного потока-2" и его руководителя.

"Между тем, Кремлю нужен еще один аванс – обязательство не портить Путину настроение Навальным, Украиной, репрессиями и шалостями в отношении Америки. Пока Вашингтон нашел способ говорить о неприятных для Кремля вещах, не вызывая раздражения Кремля", – подчеркнула Шевцова.

Она констатировала, что пока тенденция отчетлива – "коллективный Запад" ищет пути деэскалации отношений с Россией.

"Надежды на готовность Кремля следовать понятным для всех правилам – как это делал СССР – рассыпались. Приходится искать новую модель нейтрализации России. Означает ли мягкотелость Запада его отступление перед Москвой? Думать так, значит недооценивать способность Запада к продвижению собственных интересов", – утверждает эксперт.

По ее словам, внешне западные лидеры могут соглашаться играть в игру Кремля. Но новая оттепель, если она произойдет, будет основываться "не на надеждах, а на безнадежности, на взаимном недоверии и взаимном цинизме".

"Если Россию нельзя изменить, не будем Москву провоцировать – вот так смотрится нынешняя западная тактика", – добавила Шевцова.

Она уверена, что потепление не принесет России экономические дивиденды, российская элита не будет чувствовать себя комфортно на своих западных виллах, а диалог не остановит западный ответ на российскую милитаризацию.

"Уже понятно, что это будет. Разговор сторон, не верящих друг другу, под холодным дождем. Общие заинтересованности не стирают враждебность принципов. Они не могут заставить Кремль перестать принуждать мир к уважению угрозой выбить зубы, если нет других способов убеждения. И почему Кремль должен стать паинькой, если апрельская эскалация так великолепно удалась! Удалось убедить Запад думать не о том, как Россию наказать, а как Россию уважить!" – заключила политолог.

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