Путин может сблизиться с Байденом в ущерб Украины, санкции против "Северного потока-2" под вопросом: что пишут мировые СМИ

США решили отменить санкции против оператора "Северного потока-2" якобы для того, чтобы не портить отношения с Германией. При этом заявление произошло по результатам встречи американских и российских дипломатов. Также стало известно, что уже в следующем месяце могут встретиться президенты РФ и США.

Американцы, которые были главными союзниками Украины в борьбе с российской агрессией и противостояли их попыткам вытеснить Украину из списка главных транзитных стран Европы, похоже, смягчили свою позицию.

OBOZREVATEL проанализировал публикации в международных СМИ и выяснил, как освещали снятие санкций в ЕС и США.

Одно из крупнейших мировых агентств со штаб-квартирой в Великобритании Reuters заявило, что решение США отменить санкции против "Северного потока-2" – оливковая ветвь, которая символизирует возможное улучшение отношение между РФ и американцами.

"Порочный круг взаимных ударов был инициирован бывшим президентом США Бараком Обамой. Мы думали, что администрация Трампа пересмотрит эти решения. Но этого не произошло. Напротив, в 2017 году США приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Затем мы были вынуждены ответить. Эта цепная реакция никому не может понравиться. Сегодня я почувствовал, что наши американские коллеги разделяют эту точку зрения", – процитировало издание главу МИД РФ Сергея Лаврова.

К тому же издание добавило, что Германия и США в результате снятия санкций "активизировали экономические связи". "Президент Байден теперь немного сдвинулся с нами в отношении конфликта", – цитирует агентство Ангелу Меркель.

Американское политическое издание Washingtonexaminer отмечает: президент РФ Путин рад, что США отказались от части своих санкций. При этом издание напомнило, что такое решение приняли по итогам встречи госсекретаря Энтони Блинкена с его коллегой Сергеем Лавровым.

Американское агентство Вloomberg напомнило, что США, Украина и Польша обеспокоены тем, что влияние Кремля на Европу увеличится после того, как почти завершенный трубопровод будет запущен. Однако при этом также отметили одобрение Германии.

Французское издание Lemonde отмечает: Лавров и Блинкен "сняли напряжение" накануне встречи президента США Джо Байдена и Владимира Путина. "Это генеральная репетиция за месяц до возможного саммита Джо Байдена и Владимира Путина. Даты первой встречи американского президента и главы Кремля (среда, 19 мая) не объявлено после переговоров в Рейкьявике между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым. Но в столице Исландии, в кулуарах Арктического совета, госсекретарь США и министр иностранных дел России подготовили почву для этой первой двусторонней встречи", – напоминают журналисты.

Хотя отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны, ожидается, что это произойдет в середине июня.

Европейское издание Capital со штаб-квартирой во Франции отмечает: Украина опасается "великой победы России" и "поражения Джо Байдена". Такое утверждение они сформулировали по итогам пресс-конференции украинского президента Владимира Зеленского. В СМИ также напомнили, что Украина уже давно борется с трубопроводом "Северный поток-2", якобы потому, что он идет в обход украинской ГТС.

"С его вводом страна потеряет значительные доходы от транзита газа. Для его недоброжелателей завершение строительства трубопровода равносильно отказу от Киева, союзника Запада, пострадавшего от российских наступлений, в частности аннексии Крыма и войны с пророссийскими сепаратистами на Востоке. Для его сторонников, во главе с Германией, подводная труба, вторая проходящая в Балтийском море, является чисто коммерческим проектом", – пишут журналисты.

В австралийской прессе отмену санкций осветили достаточно сухо. Издание The Australian процитировало представителя Кремля Дмитрия Пескова, который приветствовал шаг США по отмене санкций против "Северного потока-2".

Немецкое Deutsche Welle процитировало заявление немецкого лидера Ангелу Меркель, которая позитивно оценила такой шаг.

"Конечно, президент Байден сделал сейчас шаг нам навстречу в конфликте по "Северному потоку-2", - заявила Меркель в четверг, 20 мая, в интервью общественно-правовым медиакомпаниям ARD и NDR. Теперь Германия должна продолжить диалог с Вашингтоном об общих позициях в отношении России и Украины.

Канцлер уклонилась от ответа на вопрос, что Германия может предложить Вашингтону в ответ на смягчение позиций по строительству газопровода. Меркель указала, однако, на то, что и она, и кандидат на пост канцлера ФРГ на предстоящих выборах от блока немецких консерваторов ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet) выступают за дальнейший рост оборонного бюджета страны и за то, чтобы Германия брала на себя больше ответственности в рамках НАТО. А в рамках "большой семерки" разговор пойдет об общей позиции относительно Китая, с которым у Германии очень активные экономические связи.

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