Количество жертв обрушения дома во Флориде возросло, спасатели работают на фоне приближающегося шторма

Количество жертв при обрушении дома в городке Серфсайд, Флорида (США) возросло до 28. Спасатели продолжают вести работу, несмотря на приближающийся тропический шторм "Эльза".

Как сообщает Fox News, национальная метеорологическая служба сообщила, что во вторник, 6 июля, существует небольшой риск сильных гроз в некоторых частях Южной Флориды "из-за повышенной угрозы торнадо", связанной со штормом.

Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт сказал, что поисково-спасательные операции продвигаются намного быстрее после сноса здания.

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"Теперь тяжелая техника может перемещаться по площадке по мере необходимости. Надвигающаяся угроза обвала здания, опасная ситуация теперь устранена. Мы работаем на 100%", – отметил он.

По словам мэра округа Майами-Дейд Даниэллы Левин Кава, после сноса здания было удалено с места происшествия более 4,8 миллиона фунтов бетона (2,8 млн кг).

Отметим, что на данный момент местные власти идентифицировали 26 человек, и 117 человек остаются пропавшими без вести.

Напомним, что во Флориде объявили режим чрезвычайной ситуации из-за приближения шторма "Эльза".

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