Количество жертв обрушения дома во Флориде возросло, спасатели работают на фоне приближающегося шторма
Количество жертв при обрушении дома в городке Серфсайд, Флорида (США) возросло до 28. Спасатели продолжают вести работу, несмотря на приближающийся тропический шторм "Эльза".
Как сообщает Fox News, национальная метеорологическая служба сообщила, что во вторник, 6 июля, существует небольшой риск сильных гроз в некоторых частях Южной Флориды "из-за повышенной угрозы торнадо", связанной со штормом.
Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт сказал, что поисково-спасательные операции продвигаются намного быстрее после сноса здания.
"Теперь тяжелая техника может перемещаться по площадке по мере необходимости. Надвигающаяся угроза обвала здания, опасная ситуация теперь устранена. Мы работаем на 100%", – отметил он.
По словам мэра округа Майами-Дейд Даниэллы Левин Кава, после сноса здания было удалено с места происшествия более 4,8 миллиона фунтов бетона (2,8 млн кг).
Отметим, что на данный момент местные власти идентифицировали 26 человек, и 117 человек остаются пропавшими без вести.
Напомним, что во Флориде объявили режим чрезвычайной ситуации из-за приближения шторма "Эльза".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 24 июня в городке Серфсайд около Майами обрушился 12-этажный дом с более чем 100 квартирами.
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения жилого дома.
5 июля в округе Майами-Дейд на юге Флориды (США) взрывом снесли уцелевшую при взрыве часть 12-этажного жилого дома.
Также выживший во время обрушения дома во Флориде Стив Розенталь рассказал, что ему чудом удалось спастись.