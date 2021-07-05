Во Флориде объявили режим чрезвычайной ситуации из-за приближения шторма "Эльза"

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Шторм 'Эльза'

Тропический шторм "Эльза", который сформировался в Атлантическом океане, обрушился на южное побережье Гаити и Доминиканской Республики. До этого он затронул острова в Карибском море. Жертвами стихии в регионе стали несколько человек.

Максимальная скорость ветра составила 120 км/ч, передает Euronews. Из-за приближения шторма президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации во Флориде (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в результате непогоды погибли по меньше мере три человека – 15-летний подросток и 75-летняя женщина в Доминиканской Республике, еще одну смерть зафиксировано в островном государстве Сент-Люсия. При этом на Барбадосе стихия повредила около тысячи домов, десятки жилищ оказались разрушены полностью.

Видео дня

"Эльза" является самым ранним тропическим штормом, которые образовывались в Атлантике за всю историю наблюдений, и может стать причиной оползней. Синоптики спрогнозировали, что после прохождения по Кубе он может приблизиться к побережью США во Флориде. В связи с этим в 15 округах штата уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

Шторм привел к гибели людей

Так, американские власти опасаются, что "Эльза" принесет с собой мощные ливни и сильные порыва ветра в город Серфсайд, где до все еще продолжается разбор завалов на месте рухнувшей многоэтажки.

Последствия шторма "Эльза"

Президент Байден распорядился о выделении федеральной помощи по реагированию на чрезвычайные ситуации, возникшие в результате тропической бури, которая началась 4 июня.

Последствия шторма

Как передает сайт Белого дома, Министерство внутренней безопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) уполномочили координировать все усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях.

Последствия "Эльзы"

В частности, FEMA уполномочено определять, мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий стихии.

Синоптики спрогнозировали приближение шторма к Флориде
Прогноз относительно шторма

Как сообщал OBOZREVATEL, в Майами-Дейд, расположенном на юге Флориды, снесли взрывом часть 12-этажного дома, которая уцелела после обрушении в ночь на 24 июня.

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