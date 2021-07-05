Во Флориде объявили режим чрезвычайной ситуации из-за приближения шторма "Эльза"

Тропический шторм "Эльза", который сформировался в Атлантическом океане, обрушился на южное побережье Гаити и Доминиканской Республики. До этого он затронул острова в Карибском море. Жертвами стихии в регионе стали несколько человек.

Максимальная скорость ветра составила 120 км/ч, передает Euronews. Из-за приближения шторма президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации во Флориде (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в результате непогоды погибли по меньше мере три человека – 15-летний подросток и 75-летняя женщина в Доминиканской Республике, еще одну смерть зафиксировано в островном государстве Сент-Люсия. При этом на Барбадосе стихия повредила около тысячи домов, десятки жилищ оказались разрушены полностью.

Видео дня

Video showing significant swells and waves over 12 feet high along the Las Américas Highway, Dominican Republic as a result of Tropical Storm #Elsa.https://t.co/H70Gi8NZRI pic.twitter.com/o5pEHgxycv — 🇯🇲Jamaica Weather🌞 (@jamaicaweather) July 3, 2021

"Эльза" является самым ранним тропическим штормом, которые образовывались в Атлантике за всю историю наблюдений, и может стать причиной оползней. Синоптики спрогнозировали, что после прохождения по Кубе он может приблизиться к побережью США во Флориде. В связи с этим в 15 округах штата уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

Так, американские власти опасаются, что "Эльза" принесет с собой мощные ливни и сильные порыва ветра в город Серфсайд, где до все еще продолжается разбор завалов на месте рухнувшей многоэтажки.

Президент Байден распорядился о выделении федеральной помощи по реагированию на чрезвычайные ситуации, возникшие в результате тропической бури, которая началась 4 июня.

Как передает сайт Белого дома, Министерство внутренней безопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) уполномочили координировать все усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях.

В частности, FEMA уполномочено определять, мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий стихии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Майами-Дейд, расположенном на юге Флориды, снесли взрывом часть 12-этажного дома, которая уцелела после обрушении в ночь на 24 июня.