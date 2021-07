Во Флориде объявили режим чрезвычайной ситуации из-за приближения шторма "Эльза"

Тропический шторм "Эльза", который сформировался в Атлантическом океане, обрушился на южное побережье Гаити и Доминиканской Республики. До этого он затронул острова в Карибском море. Жертвами стихии в регионе стали несколько человек.

Максимальная скорость ветра составила 120 км/ч, передает Euronews. Из-за приближения шторма президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации во Флориде (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в результате непогоды погибли по меньше мере три человека – 15-летний подросток и 75-летняя женщина в Доминиканской Республике, еще одну смерть зафиксировано в островном государстве Сент-Люсия. При этом на Барбадосе стихия повредила около тысячи домов, десятки жилищ оказались разрушены полностью.

Video showing significant swells and waves over 12 feet high along the Las Américas Highway, Dominican Republic as a result of Tropical Storm #Elsa.https://t.co/H70Gi8NZRI pic.twitter.com/o5pEHgxycv