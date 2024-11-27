За четыре месяца из украинских вузов отчислили 23,5 тыс. мужчин старше 30 лет – МОН

За период с апреля по август 2024 из украинских вузов отчислено 23,5 тыс. студентов-мужчин старше 30 лет. Основные причины отчислений – "неуспеваемость, неявка на занятиях, другое". Из указанного количества 5805 соискателей образования отчислены по представлению Государственной службы качества образования, других отчисляли сами университеты.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий после встречи с главой ГСКО Русланом Гураком. Причем замминистра намекнул, что отчисляли уклоняющихся от мобилизации.

"Видимо, отчисления студентов не стоит считать положительным явлением для системы. Но очевидно, что отчисленные – это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус во избежание других обязанностей. То, что их уже нет в системе высшего образования – признак того, что система самоочищается", – отметил чиновник.

Также Винницкий отметил, что по представлению ГСКО правоохранительные органы открыли восемь уголовных производств против должностных лиц вузов. Факт открытия таких уголовных дел - четкий сигнал, что коррупции в высшем образовании Украины нет места, сказал замминистра.

Отдельно чиновник рассказал, что Минобразования лишило лицензий ряд учреждений высшего образования. Причина – помощь этих заведений в уклонении от мобилизации.

"География случаев очень широка: от Запорожья до Ужгорода, от Николаева до Львова. Мы продолжаем борьбу с недобропорядочными дельцами, дискредитирующими высшее образование своими фейковыми "заведениями", которые в 2023-2024 массово зачисляли мужчин призывного возраста, абсолютно публично заявляя о своих расценках за такие действия", – отметил господин Винницкий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее замминистра Винницкий утверждал, что в Украине большое количество поступающих идут в высшее образование, потому что родители заставляют детей иметь диплом. Таким образом, университеты превращаются в профессиональные школы, которыми должны быть колледжи.

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