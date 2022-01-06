КНДР второй раз совершила запуск гиперзвуковой ракеты – СМИ

В среду, 5 января, Северная Корея второй раз совершила запуск гиперзвуковой ракеты. Государственные СМИ заявили, что ракета успешно поразила цель.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство KCNA. Это второе подобное испытание, впервые КНДР испытала гиперзвуковую ракету в сентябре прошлого года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Теперешний запуск был обнаружен несколькими военными в регионе, что вызвало критику со стороны правительств США, Южной Кореи и Японии.

Гиперзвуковое оружие обычно летит к целям на более низких высотах, чем баллистические ракеты, и может достигать скорости более чем в пять раз превышающей скорость звука – или около 6200 км в час.

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Несмотря на название, аналитики говорят, что главная особенность гиперзвукового оружия – это не скорость, а их маневренность.

Также были опубликованы фотографии запуска ракеты, взлетающей с колесного ракетоносителя в облаке пламени и дыма. По словам аналитиков, это баллистическая ракета на жидком топливе.

Напомним, ракета, предположительно, пролетела около 500 км и упала в море у берегов Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, о предыдущем запуске ракеты КНДР было известно в октябре 2021 года. Тогда Корейская Народно-Демократическая Республика выпустила неизвестный снаряд, но предположительно, это могли быть испытания баллистической ракеты.

Отмечается, что запуск последовал за серией испытаний оружия в Пхеньяне, включая первый запуск гиперзвуковой ракеты.