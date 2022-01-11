КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты: в Японии осудили испытания

Северная Корея 11 января провела испытательный пуск баллистической ракеты – ее выпустили в сторону океана из восточного побережья страны. Предполагается, что это мгла быть улучшенная версия "гиперзвуковой ракеты" КНДР, которую та запускала на прошлой неделе.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), пуск произошел в 07:27 вторника. В Японии же заявили, что снаряд приземлялился за пределами их исключительной экономической зоны, передает The Guardian.

Согласно первоначальным оценкам, ракета преодолела более 700 километров на максимальной высоте 60 км. Она достигла максимальной скорости 10 Маха, что в 10 раз превышает скорость звука.

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"По нашим оценкам, это более продвинутая ракета, чем выпущенная Северной Кореей ранее", – сообщили в JCS, добавив, что разведывательные службы Южной Кореи и США проводят подробный анализ.

Правительственные источники в Токио отметили: судя по всему, снаряд приземлился за пределами исключительной экономической зоны Японии. При этом событие вызвало осуждение со стороны страны.

"То, что Северная Корея продолжает запускать ракеты, вызывает крайнее сожаление", – сказал премьер-министр Фумио Кисида.

Совет национальной безопасности Южной Кореи тоже выразил "глубокое сожаление" по поводу того, что ракетные испытания были проведены в период нестабильности в регионе. Он призвал КНДР возобновить диалог и сотрудничество.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз Северная Корея запустила гиперзвуковую ракету 5 января. ГосСМИ писали, что она успешно поразила цель. Впервые КНДР испытала такое вооружение в сентябре прошлого года.