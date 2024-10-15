КНДР подорвала часть дорог, ведущих в Южную Корею – Yonhap

Северная Корея подорвала свою часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей. Это произошло через несколько дней после угроз Пхеньяна перекрыть все автомагистрали и железные дороги между частями Корейского полуострова.

Видео дня

Когда-то они считались символом межкорейского сотрудничества. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных страны.

"Около полудня северокорейцы взорвали части дорог Кёнгуи и Донхэ к северу от военной демаркационной линии", – отметили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS).

Кёнгуи – это железнодорожная остановка между станциями Сеул и Дорасан в городе Паджу провинции Кёнгидо. А Донхе – скоростная дорога, соединяющая города Пусан (провинция Южный Кенсан) и Сокчхо (провинция Канвон).

В JCS заявили, что со своей стороны военные Южной Кореи усилили наблюдение и готовность. Там добавили, что КНДР может совершить и другие провокационные действия, такие как запуск космического снаряда. В Сеуде пообещали "решительно ответить с точки зрения права на самооборону".

Примечательно, что за день до этого события, 13 октября, Пхеньян перевел в режим полной огневой готовности свое объединенное артиллерийское подразделение на границе. В Северной Корее утверждали, что такие меры связаны с "возможностью проникновения южнокорейских беспилотников".

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР может направить свои регулярные войска в Украину для поддержки страны-оккупанта России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!