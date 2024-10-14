КНДР может взорвать дороги, ведущие в Южную Корею – Yonhap

Южнокорейские военные заявили, что КНДР может попытаться взорвать дороги вблизи демаркационной линии. Предупреждения прозвучали спустя несколько дней после того, как Пхеньян пообещал перекрыть все межкорейские автомагистрали и железные дороги.

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В то же время Объединенный комитет начальников штабов зафиксировал проведение северокорейскими военными мероприятий, связанных со взрывами на дорогах вдоль линий Кёнги и Тонхэ. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Представитель Комитета начальников штабов полковник Ли Сон Чжун заявил, что военные обнаружили попытки КНДР установить взрывчатку вдоль дорог для подготовки к взрывам. Он добавил, что северокорейский режим может осуществить взрывы уже в ближайшие дни.

Также Ли сказал, что Северная Корея может осуществить другие провокационные действия, такие как запуск космического снаряда. В Южной Корее пообещали "решительно ответить с точки зрения права на самооборону".

Объединенный комитет заявил, что внимательно следит за действиями, которые происходят к северу от военной демаркационной линии, и ищет меры безопасности для войск и южнокорейского народа.

Стоит отметить, что Южная и Северная Корея соединены автомобильными и железными дорогами вдоль линии Кёнги, которая соединяет западный пограничный город Юга Паджу с Кэсоном на Севере, и линией Тонхэ вдоль восточного побережья.

Напряженность вдоль военной демаркационной линии резко возросла, после того как диктатор КНДР Ким Чен Ын в прошлом году определил две Кореи как "два враждебных государства" и предпринял шаги по ликвидации маршрутов, которые когда-то считались символами межкорейского обмена и сотрудничества. С тех пор Северная Корея демонтировала уличные фонари и установила мины вдоль своей стороны дорог Кёнги и Тонхэ. Также диктаторский режим развернул войска для строительства противотанковых заграждений и укрепления колючей проволоки на северной стороне демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.

Напомним, Пхеньян 13 октября перевел свое объединенное артиллерийское подразделение, расположенное вблизи границы с Южной Кореей, в режим полной огневой готовности. В Северной Корее утверждают, что такие меры связаны с возможностью проникновения южнокорейских беспилотников.

Ранее Институт изучения войны заявил, что несколько тысяч северокорейских военнослужащих уже проходят подготовку на территории РФ и до конца года могут оказаться на войне против Украины или в российском приграничье.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна ускорит свой путь к тому, чтобы стать военным супергосударством с ядерным оружием. Он также пригрозил "врагам" возможностью его применения.

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