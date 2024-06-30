КНДР призвала к созданию официального антизападного альянса по всей Азии

Тоталитарный режим КНДР призвал сформировать по всей Азии так называемый антизападный альянс. В Северное Корее выдали, что таким образом якобы прилагают усилия для предотвращения "актов, нарушающих мир и стабильность на Корейском полуострове и в остальном мире".

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В частности, угрозы были направлены в адрес США, Японии и Южной Кореи. Об этом пишет пропагандистские северокорейское издание KNCA.

Северная Корея обвинила Запад в "неоднократных безрассудных и провокационных военных действиях против КНДР и других независимых государств". Также, обращаясь от имени "международного сообщества" в КНДР заявили, что за недавними учениями скрывается "стратегический замысел США по эскалации региональной военной напряженности".

Более того, в КНДР пожаловались, что Запад якобы оказывает давление на Дальний Восток, Россию и Китай. При этом, повторяя нарративы страны-террориста РФ, в Северное Корее заговорили о "красных линиях".

"Регулярные трехсторонние совместные военные учения США, Японии и Республики Корея ясно показывают, что стратегия США по мировому господству, направленная на окружение и сдерживание независимых и суверенных государств и обеспечение своей военной гегемонии, уже перешла красную линию и влечет за собой весьма негативные изменения в мировой среде безопасности и геополитической структуре", – говорится в заявлении.

Северокорейские власти отметили, что сложившаяся ситуация "требует от независимых суверенных государств неуклонного наращивания своих оборонительных возможностей для защиты безопасности государства". Также в КНДР призвали укреплять взаимное сотрудничество "с целью создания структуры сил, способных эффективно сдерживать коллективное военное вмешательство вражеских сил".

"Расширение агрессивного блока США и их вассальных сил, а также эскалация военной конфронтации, подрывающие мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, несомненно, будут остановлены мощным и скоординированным противодействием независимых суверенных государств", – пригрозили в КНДР.

Напомним, после череды визитов высшего руководства России в Северную Корею последняя может начать поставку в РФ миллионов боеприпасов. Такие поставки уже есть, но эксперты не исключают, что их количество может стремительно возрасти.

Ранее сообщалось, что за полгода Северная Корея могла отправить России не менее 1,6 млн артснарядов. Такое количество вооружения из КНДР путинская армия, вероятно, получила в период с августа 2023 по январь этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, режим северокорейского диктатора Ким Чен Ына, который дружит со страной-агрессором Россией, готовится направить военные "строительные и инженерные силы" на территорию Украины. Они якобы будут участвовать в так называемых восстановительных работах во временно оккупированных районах Донецкой области уже с июля 2024 года.

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