КНДР направила элитных военных в Россию: чем они будут заниматься
Северная Корея направила в Россию элитную делегацию военной подготовки. Это первый военный обмен между двумя странами с момента подписания их лидерами пакта о более тесном военном сотрудничестве.
Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на северокорейские государственные СМИ. Делегацию возглавил президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гэм Чоль. Никаких других подробностей о цели визита и о том, где именно в России они находятся с визитом, в КНДР не сообщили.
Указанный университет, названный в честь основателя государства, является местом подготовки элитных военных офицеров. Лидер страны Ким Чен Ын посещал его после учебы в Швейцарии, когда готовился стать третьим лидером страны.
За последний год КНДР и Россия обменялись рекордным количеством чиновников, включая июньский визит президента России Владимира Путина в Пхеньян. Путин и Ким подписали договор о "Всеобъемлющем стратегическом партнерстве", охватывающем соглашение о взаимной обороне, которое, по словам Кима, равнозначно союзу.
Усиление военных связей двух стран вызывает озабоченность официальных лиц в Сеуле и Вашингтоне, которые указывают на доказательства поставки оружия КНДР в Россию для использования против Украины и считают, что Пхеньян может получать неизвестную помощь из Москвы. Обе страны одновременно отрицают какие-либо операции с оружием.
Как сообщал OBOZ.UA:
– КНДР призвала сформировать по всей Азии так называемый антизападный союз. В Северной Корее выдали, что таким образом якобы прилагаются усилия для предотвращения "актов, нарушающих мир и стабильность на Корейском полуострове и в остальном мире".
– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что содействие страны-агрессора России в развитии ядерных и ракетных программ Северной Кореи является вызовом для глобальной безопасности, в частности для стран Североатлантического альянса. В ответ НАТО предлагает более тесно сплотиться в Индо-Тихоокеанском регионе.
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