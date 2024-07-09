КНДР направила элитных военных в Россию: чем они будут заниматься

Северная Корея направила в Россию элитную делегацию военной подготовки. Это первый военный обмен между двумя странами с момента подписания их лидерами пакта о более тесном военном сотрудничестве.

Видео дня

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на северокорейские государственные СМИ. Делегацию возглавил президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гэм Чоль. Никаких других подробностей о цели визита и о том, где именно в России они находятся с визитом, в КНДР не сообщили.

Указанный университет, названный в честь основателя государства, является местом подготовки элитных военных офицеров. Лидер страны Ким Чен Ын посещал его после учебы в Швейцарии, когда готовился стать третьим лидером страны.

За последний год КНДР и Россия обменялись рекордным количеством чиновников, включая июньский визит президента России Владимира Путина в Пхеньян. Путин и Ким подписали договор о "Всеобъемлющем стратегическом партнерстве", охватывающем соглашение о взаимной обороне, которое, по словам Кима, равнозначно союзу.

Усиление военных связей двух стран вызывает озабоченность официальных лиц в Сеуле и Вашингтоне, которые указывают на доказательства поставки оружия КНДР в Россию для использования против Украины и считают, что Пхеньян может получать неизвестную помощь из Москвы. Обе страны одновременно отрицают какие-либо операции с оружием.

Как сообщал OBOZ.UA:

– КНДР призвала сформировать по всей Азии так называемый антизападный союз. В Северной Корее выдали, что таким образом якобы прилагаются усилия для предотвращения "актов, нарушающих мир и стабильность на Корейском полуострове и в остальном мире".

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что содействие страны-агрессора России в развитии ядерных и ракетных программ Северной Кореи является вызовом для глобальной безопасности, в частности для стран Североатлантического альянса. В ответ НАТО предлагает более тесно сплотиться в Индо-Тихоокеанском регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!