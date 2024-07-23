Ключевыми будут два вопроса: в FT рассказали, на чем Байден сосредоточится в последние месяцы президентства

После выхода из избирательной гонки президент США Джо Байден продолжит работу в должности главы государства вплоть до инаугурации своего преемника. В течение шести месяцев, оставшихся до вступления в должность следующего президента США, Байден сконцентрируется на двух ключевых направлениях во внешней политике.

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Действующий президент США планирует закрепить внешнеполитические достижения своей администрации, прежде всего, на Ближнем Востоке и в Украине. Об этом пишет Financial Times.

Так, уже на этой неделе Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. После возвращения последнего к власти это будет его первая личная встреча с президентом США.

Издание отмечает: встреча с Нетаньяху даст Байдену шанс продвинуть свое значительное наследие – прекращение войны между Израилем и ХАМАС.

Кроме того, с Нетаньяху встретится и вице-президент США Камала Харрис: после объявления о намерении баллотироваться в президенты такая встреча, как ожидается, поможет ей укрепить свою репутацию на международной арене.

По данным Financial Times, Харрис продолжит "интенсивное взаимодействие" по вопросу конфликта в Газе. Основная часть внешней политики администрации сосредоточена в кругу помощников президента и Совете национальной безопасности. А соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Байдена, позволит Харрис избежать этой темы во время предвыборной кампании.

В то же время, одним из ключевых приоритетов для Байдена станет обеспечение максимально возможной поддержки Украины на случай, если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп. Вопрос приобретает особый вес на фоне заявлений Трампа о намерениях прекратить поддержку Украины, если Киев откажется начинать переговоры с Москвой.

При том что Конгресс США утвердил пакет помощи на 61 млрд к началу 2025 года, по данным издания, Байден может завершить текущие соглашения и продвинуть доступную помощь до конца своего срока.

Поскольку Байден уже не будет скован ограничениями предвыборной кампании, у него будет больше времени для сосредоточения на внешней политике США в последующие месяцы. И это, считает ряд аналитиков, позволит ему укрепить свой имидж на международной арене.

Напомним, 21 июля Байден снял свою кандидатуру по выборам президента США. Он также выразил поддержку Камале Харрис как кандидату от демократов.

В то же время действующий президент США дал понять, что не собирается досрочно уходить в отставку.