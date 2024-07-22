'Буду работать сегодня, завтра и каждый день': Байден намекнул, что не собирается досрочно уходить в отставку

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что он продолжит работать на своем посту "сегодня, завтра и каждый день". Он будет делать это "каждый день, когда имеет честь быть президентом".

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Таким образом он намекнул на то, что не собирается досрочно уходить в отставку после выхода из президентской гонки. Соответствующее сообщение появилось на странице политика в соцсети Х вечером в понедельник, 22 июля.

"Мы Соединенные Штаты Америки – нет ничего, что мы не можем сделать, если делаем это вместе. Мы просто должны помнить, кто мы. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это", – написал Байден.

Стоит отметить, что в сети активно обсуждают то, что Байден должен уйти в отставку уже сейчас, а некоторые даже считают, что он якобы умер или недееспособен.

То, что Джо Байден может быть мертв, сегодня обсуждали на телеканале Fox News. Ведущие отмечали, он не заявил об отставке на камеру, а сделал это в форме письма и с тех пор еще ни разу не появился на публике. И они, и гости студии назвали такое течение событий странным.

"Надеемся, что с ним все хорошо, но нужны доказательства, что он жив", – сказала телеведущая. Отметим, что Fox News – это телеканал, который поддерживает республиканца Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 46-й президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него нынешнего вице-президента Камалу Харрис, которой уже выразил свою поддержку.

– По данным Reuters, президент США Джо Байден лишь кратко сообщил большинство своих помощников о решении выйти с гонки за переизбрание после "болезненных 48 часов изучения данных". Речь идет о результатах опросов, свидетельствующих о том, что его путь к победе на выборах в ноябре приближается не во всех штатах.

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