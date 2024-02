Китайцы после 'исторического экскурса' Путина потребовали обратно Владивосток: в сети поднялась волна

После абсурдного интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону граждане Китая выдвинули стране-террористу России территориальные претензии. В частности, китайцы потребовали вернуть обратно Владивосток.

Также китайцы решили напомнить кремлевскому убийце, что сейчас ХХІ век, а он продолжает жить в VІІІ веке. Своим мнением об интервью военного преступника граждане Китая поделились в социальных сетях.

В частности, сотрудник аналитического центра The Center for China and Globalization со штаб-квартирой в Пекине Зикен Ванг заявил, что высказывания Путина об "исторических фактах" неконструктивны. Он отметил, что главарь Кремля руководствуется историей средневековья. Также Ванг предложил Путину для пущей исторической "справедливости" сослаться на 220 год до н.э.

"Мы живем в наши дни с законами, а не в VІІІ веке", – резюмировал свое мнение об интервью Ванг.

В то же время директор аналитического центра The BigOne Lab Advantage Роберт Ву заявил, что Россия должна вернуть Китаю Владивосток, который был украден более 100 лет назад. Более того, в комментарии к этому заявлению пользователи соцсети написали, что кто-то должен напомнить об этом Си Цзиньпину.

Другие пользователи соцсети отметили, что высказывания Путина – это выдумка для жителей Запада. Таким образом главный военный преступник РФ пытается "продать историю" цивилизованному миру, чтобы якобы оправдать военную агрессию.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы не поддадутся влиянию пропаганды, которую российский диктатор Владимир Путин пытался донести до Запада через интервью одиозному журналисту Такеру Карлсону. По его словам, главарь Кремля всеми способами будет продолжать пытаться оправдать агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин обвинил в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году самих поляков. По версии военного преступника, Польша "вынудила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

Как сообщал OBOZ.UA, интервью было опубликовано 8 февраля. Российский диктатор повторил множество уже известных тезисов пропаганды, например, о том, что "Украина как государство никогда не существовало". В этот раз Путин заявил, что Украину якобы придумали Иосиф Джугашвили (Сталин) и поляки.

