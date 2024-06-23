Китай способен аннексировать Тайвань без боевых действий: аналитики CSIS назвали варианты Пекина

Власти Китая продолжают открыто заявлять о намерении взять под свой контроль Тайвань. При этом в последние годы Пекин существенно усилил давление на остров.

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Китайские военные корабли и самолеты теперь почти ежедневно действуют вокруг Тайваня, вызывая опасения, что напряженность может перерасти в военное столкновение. Однако у Пекина есть возможность аннексировать Тайвань даже без боевых действий. Об этом говорится в аналитике Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день у Китая есть много вариантов, кроме вторжения, чтобы аннексировать Тайвань. Несмотря на то, что значительная часть внимания мира сосредоточена на угрозе китайского вторжения, Пекин имеет другие варианты, чтобы взять остров под свой контроль.

По мнению аналитиков, Китай может устроить так называемый карантин в "серой зоне" под руководством береговой охраны и других правоохранительных органов. При этом военных в таком случае могут даже не привлекать. Таким образом Пекин может продемонстрировать способность осуществлять контроль над Тайванем.

"В сценарии ограниченного морского карантина китайские силы могут нацелиться только на один или два ключевых порта, что все равно будет серьезной проблемой для Тайваня", – говорится в аналитике.

Кроме того, эксперты предупреждают, что мир уделяет мало внимания такой возможности несмотря на то, что в краткосрочной перспективе карантин более вероятен, чем вторжение или военная блокада Тайваня. Также в CSIS добавили, что подобные действия Китая могут породить большую неопределенность относительно того, как Тайвань и международное сообщество могут эффективно отреагировать.

В Центре стратегических и международных исследований заявили, что термин "карантин" иногда используется как синоним слова "блокада". Однако в этом случае два понятия различаются, определяя карантин как проводимую правоохранительными органами операцию по контролю морского или воздушного движения в пределах определенной территории. Блокада будет представлять собой кампанию под руководством военных, направленную на значительное сокращение потока транспорта на Тайвань.

Напомним, Китай продолжает расширять свои запасы ядерного оружия быстрее других стран мира. Только в течение 2023 года ядерный арсенал Китая вырос с 410 до 500 боеголовок. На сегодняшний день Пекин продолжает увеличивать производство ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры на уровне неправительственных делегаций по ядерным вооружениям. Двухдневные консультации состоялись в марте в конференцзале одной из гостиниц в Шанхае.

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