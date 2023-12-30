Китай назначил нового министра обороны, не находящегося под санкциями США: что это значит

В Китае назначили главой министерства обороны 62-летнего ветерана военно-морского флота, бывшего главнокомандующего ВМС Дун Цзюня. Назначение произошло после того, как его предшественник Ли Шанфу исчез из публичного поля в сентябре 2023 года, вероятно, в результате кадровых чисток.

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Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщило издание Bloomberg. Как пишут журналисты, такое назначение поможет возобновить военные переговоры на высшем уровне Китая и США, поскольку Цзюнь не находится под американскими санкциями.

"Назначение поможет облегчить путь к возобновлению военных переговоров на высшем уровне между Пекином и Вашингтоном, которые были приостановлены после того, как тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в 2022 году", – говорится в материале.

Впервые министром обороны Китая стал именно военнослужащий. Он пока не входит в состав Центральной военной комиссии.

Бывший министр обороны Китая не смог встретиться с министром обороны Штатов Ллойдом Остином, поскольку находился под санкциями США. Глава КНР Си Цзиньпин и американский президент Джо Байден пообещали возобновить военные переговоры на высоком уровне во время встречи в Калифорнии в прошлом месяце.

По мнению научного сотрудника Глобального китайского центра Атлантического совета, продвижение Дун Цзюня является признаком того, что Пекин очертил Южно-Китайское море "как новую приоритетную область геополитического противостояния между Китаем и США".

У Дзуня есть обширный опыт работы в ВМФ Китая, который в этом году проецировал свои силы в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, что вызвало критику со стороны США. Он также работал в Тайваньском проливе, одной из самых горячих точек в отношениях Пекина с Вашингтоном.

Как сообщал OBOZ.UA, Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун 21 декабря провел видеоконференцию со своим китайским коллегой генералом Лю Чжэнли. Этот разговор высших генералов США и КНР состоялся впервые после прошлогоднего перерыва из-за напряженности вокруг Тайваня.

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