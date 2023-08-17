Китай представил на форуме в России свой дрон-камикадзе, являющийся улучшенной версией 'Шахеда': в чем опасность

Неназванная китайская компания объявила о создании дрона Sunflower 200, который представляет практически кальку иранского беспилотника Shahed-136. Новый БПЛА представлен на военной выставке России "Армия-2023" – таким образом, это указывает на то, что Китай готов передать российской армии данное изделие.

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Об этом сообщило издание Defend Express, основываясь на фотоматериалах с самой выставки. Китайские производители убеждены, что, несмотря на сходство с иранским прототипом, Sunflower 200 превосходит "Шахеды" по своей функциональности.

Например, за китайским Sunflower 200 заявлена длина фюзеляжа в 3,2 метра и размах крыла в 2,5 метра, масса БЖД – 40 килограммов. Дальность полета заявлена в диапазоне 1500-2000 км, скорость полета – 160-220 км/ч, и этот набор характеристик можно считать плюс-минус идентичным известным ТТХ дронам-камикадзе типа Shahed-136 иранского и/или российского производства под индексом "Герань-2"

К тому же китайский дрон весит, согласно описанию, 175 кг, в то время как вес Shahed-136 превышает 240 кг. Сравнительная легкость аппарата, безусловно, считается преимуществом.

Предварительно неизвестно, в каком количестве и какими темпами китайские производители будут создавать боевые беспилотники Sunflower 200, а также комплектующие к ним. Но сам факт их презентации весьма тревожен.

"Поскольку теперь Россия может иметь сразу несколько параллельных источников комплектующих, чтобы и дальше производить дроны-камикадзе для новых ударов по Украине", – резюмировали авторы публикации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в прошлом году исследователи из Китая заявили о создании прототипа подводного беспилотного летательного аппарата. Он также способен летать в воздухе на достаточно высокой скорости – до 120 км/ч.

По сведениям авторитетного западного издания Politico, Китай тайно обеспечивает Россию военным снаряжением, которое та использует в войне против Украины. В частности, речь идет о бронежилетах, тепловизионных оптических прицелах и дронах.

Помимо этого, отмечается, что через Китай идет поток технологий, которые могут:

включать в себя производимые на Западе компоненты;

иметь прямое военное применение.

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