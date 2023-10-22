Китай отправил военные корабли на Ближний Восток из-за опасений полномасштабной войны – The Sun

Китай принял решение об отправке военных кораблей на Ближний Восток. Такой шаг был вызван опасением Пекина в связи с тем, что палестино-израильский конфликт может перерасти в "тотальную войну".

Речь идет о ракетном корабле типа 052D "Цзыбо", фрегате "Цзинчжоу" и корабле комплексного снабжения "Цяньдаоху". Об этом сообщает издание The Sun.

Всего Китай решил направить на Ближний Восток шесть кораблей. Примечательно, что недавно китайские военно-морские силы уже были в этом районе, когда участвовали в совместных учениях с ВМС Омана.

В ходе визита китайские командиры встретились с военными чиновниками Омана и посетили военные учреждения, а моряки обеих стран осмотрели технику.

Видео дня

Оперативная группа Народно-освободительной армии Китая участвовала в миссиях по сопровождению судов с момента прибытия в Аденский залив к северу от Сомали шесть месяцев назад. В начале октября она передала свою миссию 45-й оперативной группе сопровождения.

В состав нового конвоя командования Северного театра военных действий также входят эсминец типа 052 "Урумчи", фрегат "Линьи" и корабль снабжения "Дунпинху".

Стоит отметить, что председатель КНР Си Цзиньпин накануне высказывался о палестино-израильском конфликте. Он заявил, что решение о создании двух государств, в частности, независимой Палестины является "фундаментальным выходом" из войны между Израилем и ХАМАС.

"Главным приоритетом сейчас является скорейшее прекращение огня, чтобы избежать расширения или даже выхода конфликта из-под контроля и возникновения серьезного гуманитарного кризиса", – заявил Си Цзиньпинь.

Напомним, министерство обороны США предприняло ряд шагов для укрепления региональных усилий по сдерживанию и усилению защиты сил США на Ближнем Востоке. Речь идет, в том числе, об оказании помощи в защите Израиля.

Ранее сообщалось, что представители израильской и американской власти обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства. Такой орган могут создать при поддержке ООН. В то же время эта инициатива потребует поддержки со стороны арабских стран региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху категорически отрицают ведение переговоров о возможности вернуть контроль над сектором Газы Палестине.

В то же время Белый дом опроверг комментарий президента США Джо Байдена о том, что Израилю следует отложить ожидаемое наступление в секторе Газа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!