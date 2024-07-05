Кир Стармер станет новым премьером Британии: какие изменения он обещал и что говорил об Украине

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер станет новым премьер-министром страны. Его политсила победила на всеобщих выборах с убедительным отрывом, завершив 14-летнюю эру правления консерваторов.

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Так, лейбористы могут получить 410 из 650 мест в парламенте, в то время как консерваторы – только 131 место. Как пишет CNN, Стармер обещает быть "агентом перемен", которые нужны Британии.

В частности, он заверил, что нацелен развивать экономику страны путем реформирования законов, а также создать фонд национального благосостояния из 9,2 миллиарда долларов государственных средств, которые помогут оплатить переход к нулевым чистым выбросам.

Что касается отношений с Украиной, лидер лейбористов заявил, что в вопросах поддержки нашей страны ничего не изменится.

Действующий премьер Британии Риши Сунак уже признал поражение своей партии и поздравил Стармера с победой. В то же время, Сунак заявил, что несет личную ответственность за это поражение.

Сэр Кир Родни Стармер – лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. В 2015-2016 годах занимал должность теневого министра по миграции, в 2016-2020 – теневого министра по выходу из Евросоюза.

Своим мнением о британских выборах и их влиянии на отношения с Украиной с OBOZ.UA поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он подчеркнул, что Кир Стармер – человек, искренне верящий в право и силу права. В этом его и преимущество, и слабость. Он традиционно взвешивает все свои шаги как юрист.

Что касается украинской политики лейбористов, то наверняка изменения все же будут. И они абсолютно логичны, считает Пристайко. По его мнению, наша страна может расчитівать на новую волну военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2024 года Стармер побывал в Киеве и встретился с Зеленским. Тогда британский политик призвал к "справедливости в Гааге" после посещения мест, где происходили массовые убийства украинцев. Он поклялся, что у Украины всегда будет "непреклонная поддержка" его партии.

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