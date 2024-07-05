На выборах в Британии разгромно побеждают лейбористы: кто может стать новым премьером

Результаты экзитполов по выборам в Великобритании свидетельствуют, что лейбористы будут иметь так называемое монобольшинство в Палате общин. Пост премьер-министра Британии займет, очевидно, Кир Стармер.

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Об этом свидетельствует последний экзитпол от Ipsos, на который ссылаются ведущие СМИ страны. Согласно ему, консервативная партия Великобритании оказывается в меньшинстве, несмотря на последние 14 лет пребывания у власти.

В частности, согласно данным экзитпола, в законодательном органе страны в Лейбористской партии будет 410 мест, что даст им большинство в 170 мест.

Консервативная партия получит лишь 131 место.

На третьем месте, по данным экзитпола, Либерально-демократическая партия с 61 мандатом.

Партия Найджела Фараджа "Реформирование Соединенного Королевства", несмотря на ряд скандалов во время кампании, также может получить свои мандаты – не менее 13. Это, как передает национальный вещатель Британии, вообще чудо, потому что на такой результат политики не рассчитывали.

Шотландская национальная партия, согласно экзитполу, получит 10 мандатов.

Также "Зеленые" могут рассчитывать на два места в Палате общин. Еще 19 мандатов получат совсем уж мелкие политсилы и независимые политики.

Как сообщал OBOZ.UA, в случае победы на парламентских выборах лейбористы хотят уговорить НАТО предоставить Украине разрешение бить вглубь РФ любым оружием. Однако существует угроза, что бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, имеющий прокремлевское видение войны в Украине, сохраняет определенное теневое влияние в партии.

Определенной проблемой может стать и Найджел Фарадж. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA обо всем этом рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко.

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