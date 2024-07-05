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На выборах в Британии разгромно побеждают лейбористы: кто может стать новым премьером

Михаил Левакин
Мир
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На выборах в Британии разгромно побеждают лейбористы: кто может стать новым премьером

Результаты экзитполов по выборам в Великобритании свидетельствуют, что лейбористы будут иметь так называемое монобольшинство в Палате общин. Пост премьер-министра Британии займет, очевидно, Кир Стармер.

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Об этом свидетельствует последний экзитпол от Ipsos, на который ссылаются ведущие СМИ страны. Согласно ему, консервативная партия Великобритании оказывается в меньшинстве, несмотря на последние 14 лет пребывания у власти.

В частности, согласно данным экзитпола, в законодательном органе страны в Лейбористской партии будет 410 мест, что даст им большинство в 170 мест.

Консервативная партия получит лишь 131 место.

На выборах в Британии разгромно побеждают лейбористы: кто может стать новым премьером

На третьем месте, по данным экзитпола, Либерально-демократическая партия с 61 мандатом.

Партия Найджела Фараджа "Реформирование Соединенного Королевства", несмотря на ряд скандалов во время кампании, также может получить свои мандаты – не менее 13. Это, как передает национальный вещатель Британии, вообще чудо, потому что на такой результат политики не рассчитывали.

Шотландская национальная партия, согласно экзитполу, получит 10 мандатов.

На выборах в Британии разгромно побеждают лейбористы: кто может стать новым премьером

Также "Зеленые" могут рассчитывать на два места в Палате общин. Еще 19 мандатов получат совсем уж мелкие политсилы и независимые политики.

Как сообщал OBOZ.UA, в случае победы на парламентских выборах лейбористы хотят уговорить НАТО предоставить Украине разрешение бить вглубь РФ любым оружием. Однако существует угроза, что бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, имеющий прокремлевское видение войны в Украине, сохраняет определенное теневое влияние в партии.

Определенной проблемой может стать и Найджел Фарадж. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA обо всем этом рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко.

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