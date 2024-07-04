Смена власти в Британии принесет и изменения в помощи Украине. Интервью с Пристайко

4 июля в Великобритании проходят парламентские выборы. Уже некоторое время консерваторы стабильно отстают от оппозиционной Лейбористской партии примерно на 20%. Поэтому с большой вероятностью у стратегического партнера Украины произойдет кардинальная смена власти и появится новый премьер.

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С одной стороны, потенциальный министр иностранных дел Дэвид Лемми и потенциальный министр обороны Джон Гили, посетившие Киев несколько недель назад, заверили, что лейбористское правительство будет полностью отдано военным усилиям Украины. С другой стороны, лейбористы говорят, что будут отвечать планам расходов Сунака на оборону, только "когда разрешат фискальные условия", а также утверждают, что им нужно провести полный военный аудит, прежде чем давать какие-либо новые обещания.

С одной стороны, лейбористы хотят обсудить с НАТО разрешение Украины избивать вглубь РФ, в случае победы на парламентских выборах, а с другой, существует угроза – бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, имеющий прокремлевское видение войны в Украине, сохраняет определенное теневое влияние в партии и баллотируется на нынешних выборах. Кроме того, определенной проблемой может стать и Найджел Фарадж, лидер популистской партии "Реформировать Соединенное Королевство" (Reform UK), набирающий популярность и уже на нынешних выборах может опередить Консервативную партию.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, эксминистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поделился своим мнением о британских выборах и их влиянии на отношения с Украиной.

– Лейбористская партия, фаворит на выборах в Великобритании и больше всего, что именно ее лидер Кир Стармер – следующий премьер-министр. В своей программе он обещает поддержать создание Специального трибунала, чтобы судить Путина за преступление агрессии, а также то, что "финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства останется непоколебимой". В то же время, лейбористы заявляют, что обещанную действующим премиям Риши Сунаком бессрочную помощь будут оказывать только "когда позволят фискальные условия".

– Кир Стармер – человек, искренне верящий в право и силу права. В этом его преимущество и слабость. Он традиционно взвешивает все свои шаги как юрист. В отличие от того же Бориса Джонсона, который не совсем являлся успешным премьер-министром, но мог выигрывать выборы, Стармер, напротив, тяжело проводит выборы, но, возможно, он станет более системным, более четким премьер-министром. Где-то посредине между ними находится нынешний глава правительства – Риши Сунак.

Стармер не новичок, это опытный человек, в прошлом – генеральный прокурор Британии. И из того, что я понял общение с ним, а также с его теневыми министрами обороны и иностранных дел (это люди, которые, скорее всего, станут действующими министрами), Украина может рассчитывать на поддержку.

В этом отличие Великобритании от других стран мира, прежде всего США, где мы каждый раз со страхом ожидаем прихода нового лидера, потому что вопрос Украины стал распределительным фактором. Для Британии вопрос Украины стал наоборот объединительным.

Что касается предпосылок вероятного поражения консерваторов, то страна просто устала от того "карнавала", который устраивали консерваторы во время своего многолетнего правления. Британцам хочется, чтобы кто-то уже занялся их страной, о чем говорит Кир Стармер.

Это вопрос цен, уменьшение расходов на коммунальные услуги, которые очень высоки сейчас в Британии, и многие семьи не могут себе позволить их платить. Несмотря на все эти внутренние экономические проблемы, лейбористы должны искать ресурсы для того, чтобы обеспечить продолжение помощи Украине.

– Учитывая все это, может ли измениться подход к выделению помощи или даже к ее уменьшению. Например, из-за возможного внутрипартийного сопротивления этому процессу. Ведь есть угроза – бывший лидер лейбористов Джереми Корбин транслирует прокремлевское видение войны в Украине и выступает за прекращение помощи не только от Британии, но и Запада в целом. Да, его убрали из партии, но он все же баллотируется на этих выборах как независимый кандидат да и среди лейбористов наверняка есть его многочисленные сторонники, учитывая, что он был лидером.

– Корбин – агрессивный политик правого толка, несмотря на то, что партия действительно левая. На сегодняшний день лейбористы пытаются максимально дистанцироваться от него. Хотя мы с вами осознаем, что скорее всего, определенное крыло поддержки внутри все же осталось. Как остались и профсоюзы, по своей натуре близкие к определенному восприятию социализма, рабочим движениям. И почему они ассоциируют с этим всем именно Россию. Со всеми негативными последствиями.

Что касается украинской политики лейбористов, то наверняка изменения все же будут. И они абсолютно логичны. Мы так же, честно говоря, беспокоились, когда после Джонсона и Лиз Трасс к власти пришел Сунак. Потому что, как было заряжено общество в первые дни войны, первый год войны, все было на максимальном уровне. И, в принципе, все, что мы могли бы получить – да, с определенными процедурными задержками – мы получили.

По состоянию на третий год войны иссякли запасы британской армии, потому что это преимущественно военно-морское государство, а не армейское. А запустить на полное производство оружия Британия – одна из самых больших стран в этом направлении, сможет только, когда правительство начнет заказывать у частных британских вооруженных компаний.

Если новое правительство под руководством Кира Стармера предложит бизнесу четкую программу, как они будут на много лет вперед получать то, что мы называем оборонным заказом, я уверен, что Украина может рассчитывать на новую волну военной помощи от Британии.

Я наблюдал за Стармером, когда он, будучи руководителем партии, традиционно имеющей сильное рабочее крыло, пытался построить отношения с большим бизнесом. И надо признать, что крупный бизнес шел на встречу, понимая неотвратимость прихода этой партии, и просто искал возможности, каким образом они будут сосуществовать дальше.

Кир Стармер соответствующим образом немного изменял свои месседжи, отойдя от совсем социалистических взглядов, для того, чтобы продемонстрировать бизнесу, что мы можем взаимодействовать. Сейчас в Британии я слышу все больше голосов, что у помощи Украины есть и положительная индустриальная сторона для Королевства. То есть они отдают себе отчет, что благодаря этому открываются новые рабочие места и рынки.

Я не раз встречался с Киром Стармером и он мне говорил следующее, что мы не соглашаемся с консерваторами во всем, кроме Украины. Здесь у нас полное понимание.

Вместе с тем я знаю, что во время недавнего приезда теневого министра обороны от Консервативной партии в Украину, в ходе дискуссии он не всегда четко мог артикулировать, смогут ли они находить ежегодно 3 миллиарда фунтов, которые пообещали консерваторы. В настоящее время они пообещали это продолжать, но надолго ли, вот именно это непонятно. Интересно, что консерваторы не ограничили себя 10 годами помощи по соглашению о безопасности, о которых мы все знаем, и во время которых Украина должна получать 3 миллиарда каждый год, кроме всего прочего. Это очень важный сигнал, ведь ни от одной страны, с которыми мы подписали соглашения о безопасности, таких условий не было получено.

– То есть лейбористы пока окончательно не подтвердили, найдут ли они возможность поддерживать, скажем так, темп помощи, который задали консерваторы?

– С точки зрения предвыборной гонки, я думаю, что осторожные заявления относительно внешней политики – правильный тактический шаг. В первую очередь их избиратели ожидают объяснения, каким образом будут решены внутренние вопросы. Это развитие дешевого жилищного строительства и улучшение системы здравоохранения. Вот два главных направления, которые выбрали для себя лейбористы. Поэтому говорить о том, что они будут тратить какие-то средства даже на Украину, сейчас это просто тактически неправильно.

Вместе с тем, они понимают, что Британия традиционно является крупнейшим для нас партнером повсюду, и в НАТО, и где угодно. И историческая конкуренция с Россией никуда не денется даже от такой партии, как лейбористы.

Я уверен, что они могут найти какие-нибудь ресурсы. Возможно, это все-таки не будет такого глубинного взаимопонимания, как у нас было с консерваторами. Для этого нам нужно работать, чтобы не оставить шансов ищущим другие варианты решения вопроса помощи, кроме как стать рядом с нами в этой войне.

– На ваш взгляд, возможна ли в Британии ситуация, как в Штатах, или как во Франции, то есть погружение в какие-то внутренние политические проблемы из-за популистов или правых? Я имею в виду Найджела Фараджа, лидера популистской партии "Reform UK", распространяющего российские пропагандистские нарративы в отношении войны в Украине, вроде того, что именно Запад якобы "спровоцировал" диктатора РФ Путина на вторжение. При этом эта партия и сам Фарадж набирают популярность и согласно опросам, уже на этих выборах "Reform UK" вообще может даже обогнать консерваторов. Потенциальный министр обороны от консерваторов – Гили заявил, что до сих пор в британской политике был единый фронт поддержки Украины, а Фарадж его нарушил.

– Я думаю, что это временный успех. Фарадж все же не является отражением мнений британцев. Это консервативная нация, которая склонна 10 раз подумать перед тем, как сделать определенные политические решения. Поэтому я не думаю, что у Фараджа есть какие-то шансы. Есть, безусловно, группа людей ультраправого толка, как и в любой стране, но это Британии не столь угрожает, как Франции или Германии или США.

Поэтому я не думаю, что то, что сейчас происходит во Франции или в определенной степени в США, угрожает Великобритании, которая имеет консолидацию в вопросе помощи Украине и противодействии Путину.

Я уверен, что Фарадж осознает, что его электоральный сектор очень узок, ведь все более или менее сознательные избиратели собраны консерваторами и лейбористами. Поэтому его задача дотянуться до не совсем сознательных, особенно в смысле внешней политики. Он ищет чистый популистический класс, которым приятно слышать то, что он сегодня говорит о России, Путине или НАТО. Надо понимать и то, что есть часть британского общества, которая устала от главных партий и хочет услышать, как они понимают, "правду".

Поэтому Фарадж ничего лучше и умнее не придумал, чем идти против всех, рассказывая что-то о Путине, украинской войне и прочем.

– Насколько Фарадж может быть завязан с Кремлем?

- Учитывая его персону, на месте россиян я, безусловно, его бы немного "подкормил" финансово. Это то, что они делают где угодно с теми силами, которые хоть как-то имеют шансы раскачивать ситуацию в той или иной стране. принесет ли он им нужный результат. Я считаю, что Фарадж не имеет таких шансов на власть, как, условно, Ле Пен во Франции.

Поэтому наша главная задача на сегодняшний день – работать с лейбористами и пытаться объяснить, для чего им в их сложных экономических условиях выгодно помогать Украине и тратить дополнительные средства на ее поддержку.

Задача Украины объяснить, что интерес Британии состоит в том, чтобы Украина победила. Мы должны себе в голове наконец-то поставить красную линию, что нужно думать и об интересах наших партнеров, а не только о своем собственном, тогда результат для нас же самих будет намного лучше.