Кинули Москву? Китай в новом соглашении с Россией "упустил" украинский вопрос

В совместном заявлении, с которым выступили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, есть много вещей, выгодных только последнему, и ни о каком равноправном союзе между Пекином и Москвой тут речи не идет. Одним из примеров можно назвать подтверждение РФ, что "Тайвань является неотъемлемой частью Китая", чего не последовало взаимно в отношении Крыма.

Такое мнение высказала политический аналитик, доктор исторических наук Елена Галкина в комментарии "Телеграфу". Эксперт проанализировала документ, опубликованный на сайте Кремля по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина.

"Если российская сторона подтверждает приверженность тому, что Тайвань – неотъемлемая часть Китая, логично было бы предположить, что Китай заявит свою позицию по Крыму. Позицию, нужную Москве. Но этого нет", – подчеркнула Галкина.

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Не случайно, по ее мнению, и отсутствие упоминания Украины в документе, ведь ранее Госдеп США предупредил китайские компании, что с ними будет, если они будут помогать российским избегать санкций, неизбежных в случае вторжения в Украину.

"Возможно, это как-то повлияло, что Украина не упомянута в этом документе. Тайвань есть, активность США, Британии, Австралии есть. Есть много всего, что волнует КНР, и весьма мало и ритуально – из того, что волнует РФ", – считает эксперт.

Прокомментировала Галкина и тот факт, что Китай якобы поддержал выдвинутые Россией гарантии безопасности.

"Это значит, что речь идет именно о "поддержке по формированию" таких предложений, а не о тех "гарантиях безопасности", которые предлагает Россия. Мол, давайте сформируем, давайте обсудим. Но это не согласие непосредственно с российскими предложениями", – пояснила она.

Напомним: в совместном заявлении РФ и КНР о международных отношениях указано, что Китай поддержал гарантии безопасности, выдвинутые Россией США и странам НАТО. Страна "с пониманием отнеслась" к предложениям, которые 17 декабря 2021 года Россия передала США. В них россияне потребовали не принимать в Альянс государства, ранее входившие в СССР, в том числе и Украину. В частности, в документе указано, что США не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО.

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