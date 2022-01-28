США призвали Китай использовать свое влияние на РФ, чтобы не допустить вторжения в Украину

В четверг, 27 января, Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ваном И, в котором призвал Пекин сделать свой вклад в мирное урегулирование усугубляющегося кризиса у границ с Украиной. Влияние КНР на Россию достаточно велико, а экономические риски, последующие за войной в восточной части Европы, негативно отразятся и на Азии.

Об этом сообщило издание Reuters. Китайская сторона в этой беседе призвала все стороны конфликта "сохранять спокойствие и не допускать действий, которые способны увеличить напряжение" между странами.

"Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать к дипломатии, потому что, если возникнет конфликт на Украине, это тоже не пойдет на пользу Китаю", –пояснила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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В то же время Китай продолжает как бы абстрагироваться от вероятной эскалации, которая тревожит весь цивилизованный мир. В первую очередь Поднебесная печется о проведении зимних Олимпийских игр, которые остаются для нее главным событием вопреки геополитическим угрозам.

"Освященное веками олимпийское перемирие начнется 28 января, за неделю до начала Игр-2022. Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы продвигать мир, солидарность, сотрудничество и другие общие ценности, разделяемые всем человечеством, чтобы сделать наш мир лучше", – призвал посол Китая в ООН Чжан Цзюнь.

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