Россия и Китай призывали НАТО прекратить расширение: что известно об итогах переговоров Путина и Си Цзиньпиня

Российская Федерация и Китайская Народная Республика в совместном заявлении призвали НАТО прекратить расширение. Стороны считают, что союзники по Альянсу "преследуют цель получения односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других".

Это стало результатом переговоров главы РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпиня 4 февраля, сообщают Reuters и The New York Times. Российский лидер прилетел в Пекин на зимние Олимпийские игры, а для китайского эта встреча стала первой личной за последние два года, их беседа длились три часа.

Отмечается, что президент Китая предложил российскому коллеге "твердую поддержку в противостоянии Кремля с Западом из-за Украины". Си Цзиньпин призвал укреплять отношения двух стран на фоне "постоянной угрозы доминирования США на мировой арене".

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В обнародованном совместном заявлении Китай обвинил Соединенные Штаты в "разжигании протестов в Гонконге" и "поощрении независимости Тайваня". А со стороны России посыпались заявления, мол, Штаты "играют аналогичную дестабилизирующую роль в Украине".

"Россия и Китай выступают против попыток внешних сил подорвать безопасность и стабильность в их общих прилегающих регионах. Обе страны намерены противодействовать вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран под любым предлогом, выступать против цветных революций и будут наращивать сотрудничество в вышеупомянутых областях", – говорится в заявлении, который опубликовал сайт Кремля.

Согласно ему, в Китае утверждают, что мир "не должен быть разделен на силовые блоки", которые определяли эпоху, когда СССР и США были двумя доминирующими сверхдержавами.

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают Североатлантический альянс отказаться от своих идеологизированных подходов холодной войны", – отмечается в документе.

Кремль обвинил США в "преувеличении угрозы вторжения" и "усилении напряженности" путем развертывания собственных войск в Восточной Европе.

В беседе с Си Цзиньпином Путин заверил, что китайско-российские отношения "приобрели поистине беспрецедентный характер".

"Это пример достойных отношений, которые помогают развиваться каждому из нас, поддерживая развитие друг друга", – заявил он.

Также отмечается, что в Кремле выразили полную поддержку позиции Пекина по Тайваню и выступили против независимости Тайваня в любой форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, США начали переброску дополнительных войск в Европу на фоне угрозы РФ. Ранее в Пентагоне заявили, что на восточный фланг НАТО будут направлены 3000 американских военнослужащих.