Ким Чен Ын признал провал экономики КНДР во всех секторах

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его пятилетний экономический план не достиг поставленных целей "почти во всех секторах".

На этом он подчеркнул, открывая съезд правящей Трудовой партии страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное северокорейское центральное информагентство KCNA.

Отмечается, что это редкое политическое мероприятие, которое глава КНДР в последний раз проводил в 2016 году, привлекло внимание международной общественности. Та ожидала, что политик представит свой новый пятилетний экономический план, обсудит межкорейские связи и внешнюю политику. На конгресс съехались 250 руководителей партии, 4750 делегатов и 2000 зрителей.

Ким Чен Ын в своей вступительной речи заявил, что его страна достигла "чудесной победы", укрепив свою мощь и глобальный престиж. Тут он сослался на военные достижения, которые "завершились успешными испытаниями межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить континентальную часть США", и серией встреч в 2017 году – в частности, с президентом США Дональдом Трампом.

При этом констатировал, что его пятилетняя экономическая стратегия, обнародованная в 2016-м, не принесла результатов. Северокорейский лидер призывал сограждан к большей самообеспеченности.

"Стратегия должна была быть завершена в прошлом году, но она сильно не соответствовала поставленным целям почти во всех секторах", – признал Ким.

Известно, что он стремился ускорить экономический рост и увеличить поставки электроэнергии, но агентства ООН сообщали о хронической нехватке электроэнергии и продовольствия, усугубляемой санкциями, пандемией коронавируса и сильными наводнениями.

"Укрепляя власть с помощью серии военных провокаций и безжалостных чисток, Ким пытается создать образ "человека из народа", открыто признавая некоторые из своих неудач – когда-то это было табу в стране, почитающей безошибочного, богоподобного лидера", – подчеркивает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые с 2011 года лидер КНДР Ким Чен Ын не выступил на телевидении с традиционным обращением к Новому году, а вместо этого поздравил народ письмом.