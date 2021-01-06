Кім Чен Ин визнав провал економіки КНДР у всіх секторах

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його п'ятирічний економічний план не досяг поставлених цілей "майже у всіх секторах".

На цьому він наголосив, відкриваючи з'їзд панівної Трудової партії країни. Про це пише Reuters із посиланням на державне північнокорейське центральне інформагентство KCNA.

Зазначається, що цей рідкісний політичний захід, який глава КНДР востаннє проводив 2016 року, привернув увагу міжнародної громадськості. Та очікувала, що політик презентує свій новий п'ятирічний економічний план, обговорить міжкорейські зв'язки та зовнішню політику. На конгрес з'їхалися 250 керівників партії, 4750 делегатів і 2000 глядачів.

Кім Чен Ин у своїй вступній промові заявив, що його країна досягла "чудової перемоги", зміцнивши свою міць і глобальний престиж. Тут він послався на військові досягнення, які "завершилися успішними випробуваннями міжконтинентальних балістичних ракет, здатних вразити континентальну частину США", і серією зустрічей 2017 року – зокрема, з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас констатував, що його п'ятирічна економічна стратегія, оприлюднена 2016-го, не принесла результатів. Північнокорейський лідер закликав співгромадян до більшої самозабезпеченості.

"Стратегія повинна була бути завершена минулого року, але вона сильно не відповідала поставленим цілям майже у всіх секторах", – визнав Кім.

Відомо, що він прагнув прискорити економічне зростання і збільшити постачання електроенергії, але агентства ООН повідомляли про хронічну нестачу електроенергії та продовольства, яку поглиблювали санкції, пандемія коронавірусу та сильні повені.

"Зміцнюючи владу за допомогою серії військових провокацій і безжальних чисток, Кім намагається створити образ "людини з народу", відкрито визнаючи деякі зі своїх невдач – колись це було табу в країні, яка шанує безпомилкового, богоподібного лідера", – підкреслює видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше з 2011 року лідер КНДР Кім Чен Ин не виступив на телебаченні з традиційним зверненням до Нового року, а замість цього привітав народ листом.