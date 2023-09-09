Ким Чен Ын отпраздновал 75-летие КНДР с юной дочерью, которая может стать его наследницей. Фото

Диктатор Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отпраздновал 75-летие страны со своей 9-летней дочерью Ким Чжу Э. Северокорейский лидер смотрел военизированный парад рядом с ребенком в окружении военного руководства страны.

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На праздничные мероприятия в Пхеньяне диктатор также пригласил представителей Китая и России. Об этом сообщает ABC News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время парада военизированные формирования и промышленные рабочие прошли маршем по площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Ким Чен Ын присутствовал на параде со своей дочерью, которую зовут Ким Чжу Э. Также известно, что диктатор получил поздравительные письма от председателя Китая Си Цзиньпина и диктатора России Владимира Путина.

На параде присутствовала китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Гоочжуном и члены крупнейшего военного художественного коллектива России "Ансамбль Александрова".

Стоит отметить, что в поздравительном письме российский диктатор Путин заявил, что отношения между двумя странами "неизменно развиваются на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения". Также кремлевский убийца написал, что "верит в расширение двусторонней связи во всех отношениях".

Примечательно, что Ким Чен Ын начал все чаще появляться на публике со своей дочерью. В начале 2023 года диктатор привел жену и ребенка на банкет в военных казармах Пхеньяна. Тогда же глава Северной Кореи выдал, что семья Кимов будет править КНДР на протяжении следующего поколения.

Напомним, диктатор КНДР Ким Чен Ын на днях прибудет в Россию для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным и дальнейшего расширения военного союза между этими двумя государствами. Вероятно, они подпишут соглашение, согласно которому Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности для продолжения войны против Украины.

Ранее сообщалось, что в июле министр обороны государства-террориста России Сергей Шойгу посетил выставку военной техники в столице Северной Кореи Пхеньяне. Вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном российский военный преступник осмотрел ядерные баллистические ракеты, которые были запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, через несколько дней после встречи министра обороны РФ Шойгу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, российский военный самолет выполнил рейс в Пхеньян. Аналитики предположили, что во время встречи Кима и Шойгу было заключено соглашение о вооруженном сотрудничестве.