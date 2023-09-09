КНДР готова заключить вооруженный договор с Россией: СМИ узнали, что может получить Москва

Глава КНДР Ким Чен Ын на днях прибудет в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и дальнейшего расширения военного союза между этими двумя государствами. Вероятно, они подпишут соглашение, согласно которому Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности для продолжения войны против Украины.

Видео дня

Об этом пишет Financial Times. В то же время, издание отмечает, что открытым остается вопрос, что Путин может передать Ким Чен Ыну взамен.

Уже в ближайшие дни Ким Чен Ын прибудет во российский Владивосток для встречи с Путиным. Ключевой темой встречи, как ожидается, станет продажа Пхеньяном боеприпасов Москве для продолжения агрессивной войны против Украины.

Издание отмечает, что дальнейшее сближение КНДР и РФ повышает риски нестабильности в регионе.

"Ось Россия-Северная Корея усложняет картину безопасности как в Украине, так и на Корейском полуострове", – цитирует издание экспертов Виктора Ча и Эллен Ким из вашингтонского аналитического центра CSIS.

Что именно Пхеньян может передать Москве после заключения соглашения, пока достоверно неизвестно. КНДР, вероятно, предложит РФ боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности, чтобы государство-агрессор смогло отразить украинское контрнаступление.

За это Пхеньян может получить от Москвы, например зерно, нефть и военные технологии, а также твердую валюту в качестве оплаты. Однако не исключено, что платить за северокорейское оружие Россия будет передачей высокочувствительных военных технологий, что будет представлять угрозу соседям КНДР, в частности, Южной Корее и Японии.

"Сотрудничество между Россией и Северной Кореей может выйти за рамки обычных соглашений о поставках вооружений и продовольственной/энергетической помощи, возможно, до передовых технологий для спутников, атомных подлодок и баллистических ракет", – считают эксперты CSIS.

К заключению соглашения о передаче России оружия Ким Чен Ина могут подтолкнуть серьезные экономические потери от изоляции по причине пандемии коронавируса. Он может считать, что продажа оружия РФ способна несколько улучшить экономическую ситуацию в КНДР.

"Ожидаемая встреча Кима и Путина на полях Восточного экономического форума во Владивостоке также знаменует собой расширение военного союза. В июле российский министр обороны Сергей Шойгу посетил Пхеньян и посетил выставку вооружений, на которой были представлены боевые и разведывательные дроны и новые межконтинентальные баллистические ракеты режима. Пхеньян открыто поддержал войну Москвы в Украине, наложив вето на осуждающую вторжение резолюцию ООН, признав российскую оккупацию Донецка и Луганска, и даже поставляя оружие группе наемников "Вагнера", которая воюет на стороне Кремля в Украине", – отмечает издание.

В то же время препятствием чрезмерному сближению КНДР и РФ может стать Китай. Пекин, несмотря на тесные дипломатические связи с Пхеньяном и Москвой, в частных разговорах на дипломатическом уровне выражает предостережение по поводу курса обеих стран.

К тому же, пишет издание, сейчас одним из приоритетов КНР является возобновление отношений с европейскими государствами и предотвращение дальнейшего ухудшения связей со США.

"В отличие от России, Китай не хочет ухудшения отношений с США, поэтому неохотно расширяет военное сотрудничество с Северной Кореей", – цитирует издание Чонга Сонг-Чанга из Института Седжонг в Южной Корее.

Напомним, ранее Госдеп США призвал КНДР придерживаться международных обязательств и прекратить переговоры с Россией по оружию. Так в ведомстве отреагировали на информацию о предстоящей встрече диктаторов КНДР и РФ.

В свою очередь, Пентагон также призвал Северную Корею воздержаться от продажи боеприпасов и оружия России.

"Такая продажа нарушит многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и продолжит ненужные страдания украинских мирных жителей, пострадавших от агрессивной войны России в Украине", – сказал спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.