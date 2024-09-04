Казнева и Бертрана не будет: Макрон отложил назначение премьера и рассмотрит других кандидатов – СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон до сих пор не определился с кандидатурой нового премьер-министра, и, возможно, назовет ее завтра, 5 сентября. Ожидалось, что глава государства уже сегодня объявит о назначении Бернара Казнева или Ксавье Бертрана на должность, однако позже выяснилось, что Макрон будет рассматривать других кандидатов.

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Об этом сообщают французские СМИ. Так, вещатель BFM TV лаконично сообщил, что президент республики только завтра назовет кандидата на пост главы правительства. В свою очередь le Мonde и ряд других изданий отметили, что Макрон уже отказался от кандидатур Казнева и Бертрана, но не определился с другими кандидатами.

В частности, президент прямо сейчас ведет переговоры по другим кандидатурам.

"Мы двигаемся вперед. Критериями президента остается устойчивость, то есть гарантия того, что будущее правительство не пройдет или будет немедленно повалено в госпарламенте. Ключевое – возможность формировать коалиции, поскольку этого требует политическая ситуация", – цитирует le Мonde "близкого к президенту человека".

В свою очередь, Le Figaro предполагает, что объявление кандидатуры премьер-министра вообще отложат до конца недели.

Ранее Эмманюэль Макрон отказался назначать премьером кандидата от левого блока Люси Касте. В ответ блок левых в парламенте начал сбор подписей об импичменте Макрону. Конституция Франции предусматривает, что для предложения об импичменте нужна только одна десятая от всех депутатов – то есть достаточно голосов 58 народных избранников.

Но кроме 72 депутатов левого блока подписантами об импичменте уже стали отдельные депутаты от "зеленых", а также демократов и республиканцев.

Правда, собрать подписи гораздо легче, чем провести само решение в парламенте, отмечают французские СМИ. По их прогнозам, Национальное собрание, из-за своей политической распыленности, ни в коем случае не проголосует за импичмент Макрону.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства. И хотя Атталь и его команда будут выполнять свои обязанности по формированию нового правительства, с того времени французский лидер ищет нового главу правительства.

Атталь возглавлял правительство Франции с января текущего года, сменив в должности Элизабет Борн. Однако в июле он, как и обещал после второго тура досрочных парламентских выборов, подал президенту заявление об отставке.

Ранее считалось, что Эммануэль Макрон, вероятнее всего, назначит новым премьером 61-летнего Бернара Казнева, члена Социалистической партии. Ранее он был министром-делегатом по европейским делам, министром-делегатом по бюджету, министром внутренних дел и уже занимал должность премьера при президенте Франсуа Олландо с декабря 2016 по май 2017 года.

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