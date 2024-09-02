Прежде чем назначить нового премьера, Макрон встретится с двумя экс-президентами Франции – Le Monde

Глава Французской Республики Эммануэль Макрон 2 сентября примет бывших президентов Франсуа Олланда и Николя Саркози в рамках консультаций по назначению следующего премьер-министра. Макрон рассматривает кандидатуру Бернара Казнева – экс-главы МВД страны.

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Встречи с Олландом и Саркози, а также с Казневым состоятся в Елисейском дворце в Париже. Как пишет Le Monde, официальное объявление нового главы правительства Франции, вероятно, произойдет не раньше 3 сентября.

В понедельник в 9:00 (по местному времени) Макрон примет Казнева, в 11:00 – Олланда, в 12:30 – Саркози.

Во второй половине также назначена встреча с одним из лидеров правой партии "Республиканцы" Ксавье Бертраном.

"Если Бертран хочет сыграть свою роль в восстановлении Франции и избежать кризиса, он – хороший выбор", – высказался Саркози об этом кандидате на должность премьера.

Журналисты указали, что эти встречи свидетельствуют о завершающей фазе консультаций.

Через 55 дней после досрочных парламентских выборов, приведших к формированию Национальной ассамблеи без абсолютного большинства, Макрон продолжает искать премьера. Ему нужно поторопиться, поскольку бюджет Франции-2025 должен быть подан в парламент не позднее 1 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Эммануэль Макрон, скорее всего, назначит новым премьер-министром 61-летнего Бернара Казнева, члена Социалистической партии. Раньше он был министром-делегатом по европейским делам, министром-делегатом по вопросам бюджета, министром внутренних дел и уже занимал должность премьера при президенте Франсуа Олланде с декабря 2016 по май 2017 года.

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