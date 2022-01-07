Казахи оказались не столь толерантными, как россияне. Протесты, охватившие главные города страны в связи с повышением цен на сжиженный газ в два раза, не утихают. Президент Токаев хотя и отправил в отставку правительство, отстранив главного олигарха страны Назарбаева от всех должностей и заморозив цены на топливо, не смог погасить народный гнев. Загорелись административные здания, началась стрельба на улицах с десятками погибших полицейских и даже взлом главного офиса Комитета национальной безопасности. Президент Казахстана не нашел ничего более умного, как обратиться за помощью к членам ОДКБ, что, скорее всего, поставит крест на его карьере президента. ОДКБ создана для защиты от внешних врагов, а не для подавления народных протестов. Риторика президента о неких внешних силах и террористах, пытающихся свергнуть законную власть в стране, никого не убеждает. Будущее страны теперь зависит только от массовости протестов и в случае их развития может привести к обрубанию "швартовых" с Россией.

Москва оказывается между двух огней и который из них может нанести больший ущерб имиджу "волка в овечьей шкуре", каким является сегодня Кремль, не знает никто. Начать какую-то новую военную авантюру в Украине, когда на востоке разгорается нешуточный пожар, не решится даже слетевший с катушек Путин. Назарбаев и его окружение были для Москвы неким оплотом стабильности в Средней Азии, учитывая стратегически важное положение Казахстана. Лишиться его как союзника, а к этому все идет, означает начало краха доктрины Москвы по сохранению контроля над бывшими союзными республиками Средней Азии.

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Тут не надо искать никакого присутствия ни Америки, ни Европы. Просто народу надоело кормить своих олигархов. Как их можно устранить? Только насильственным путем. Никакой клоп добровольно не покинет пить кровь человека, пока его не раздавить. Что следует тут заметить – Казахстан это не только большая территория с населением в 20 миллионов, это еще и Байконур, который до сих пор эксплуатирует Россия. Как может поступить новое правительство и новый президент страны, если до этого дойдет дело? Свернуть все отношения с Россией в ответ на недружественные действия, связанные с направлением в страну воинских подразделений РФ для подавления массовых протестов в Казахстане.

Кремль вместе с Путиным упорно не желают признать ряд постулатов западной демократии. "Те, кто делают мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной" (Президент Джон Кеннеди). Они не приемлют революцию Майдана, они не хотели видеть перемен в Беларуси, они будут делать все, чтобы подавить протесты в Казахстане. В итоге они проиграют, потому как Земля все-таки круглая, а не плоская, как они думают.