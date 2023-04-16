Катер КНДР нарушил морское пространство Южной Кореи: по нему открыли предупредительный огонь

Севернокорейское судно пересекло морскую границу Южной Кореи. В ответ военные страны открыли упреждающий огонь в сторону катера.

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Инцидент, еще больше повысивший напряжение из-за ракетных испытаний КНДР, произошел утром субботы, 15 апреля, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS), пишет Reuters. Там отметили, что предупредительными выстрелами пытались вынудить иностранное судно покинуть свою территорию.

"Наши военные сохраняют решительную боевую позицию, наблюдая за передвижениями врага, готовясь к потенциальным провокациям по нарушениям NLL северокорейскими патрульными катерами", – говорится в заявлении JCS.

Вторжение Северной Кореи произошло на фоне напряженности из-за активизации военной деятельности Северной Кореи в последние недели, включая испытание новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты в пятницу, которая, по словам экспертов, облегчит запуск ракет без предупреждения.

Объяснение: в Желтом море две Кореи разделены де-факто морской "военной демаркационной линией" и морской границей, называемой Северной разграничительной линией (NLL), проведенной Командованием Организации Объединенных Наций в 1953 г.

Напомним, в марте КНДР провела очередные ракетные испытания ОТРК KN-24. В испытаниях на западном побережье Северной Кореи участвовало не менее 6 тактических ракет. В качестве "целых" военные КНДР избрали аэродромы в Южной Корее.

Комитет начальников штабов Южной Кореи не обнародовал полетные данные, такие как высота или расстояние, на которое пролетели ракеты, но официальный представитель заявил, что они пролетели "более короткое расстояние", чем аналогичная система, пролетевшая 68 миль (110 км) во время испытаний в в апреле прошлого года.

После своей ядерной бравады КНДР прекратила отвечать на стандартные утренние звонки из Южной Кореи из-за военной горячей линии по непонятным причинам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в апреле КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты в направлении Японии. В результате снаряд приземлился в водах между Корейским полуостровом и Японией;

– в Северной Корее казнят людей за наркотики, распространение южнокорейских видео и религиозную деятельность. Эта практика подавляет права человека и свободу людей.

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