В КНДР граждан казнят за распространение видео из Южной Кореи – СМИ

В Северной Кореи казнят людей за наркотики, распространение южнокорейских видео и религиозную деятельность. Эта практика душит права человека и свободу граждан.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Министерство объединения Южной Кореи, которое занимается межкорейскими отношениями, выпустило 450-страничный отчет на показаниях, собранных с 2017 по 2022 год от более чем 500 северокорейцев, бежавших со своей родины.

"Право граждан Северной Кореи на жизнь, по-видимому, находится под серьезной угрозой. Казни широко применяются за действия, которые не оправдывают смертной казни, включая преступления, связанные с наркотиками, распространение южнокорейских видео, а также религиозную и суеверную деятельность", – говорится в отчете министерства.

Северная Корея отвергла критику условий своих прав, и назвала частью заговора с целью свержения своих правителей.

В отчете подробно рассказывается о безудержных нарушениях прав со стороны государства в общинах, лагерях для военнопленных и в других местах, включая публичные казни, пытки и произвольные аресты.

Министерство сообщило, что в местах содержания под стражей регулярно происходят смерти и пытки, а некоторые люди были казнены без суда и следствия после того, как их поймали при попытке пересечь границу.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль сказал, что отчет должен лучше информировать международное сообщество об "ужасных" злоупотреблениях Севера, заявив, что КНДР не заслуживает "ни копейки " экономической помощи, пока она преследует свои ядерные амбиции.

Напомним, депутат Госдумы РФ Андрей Колесник предложил ввести смертную казнь для россиян, которые уехали из России за границу и критикуют оттуда свою страну и власть. Таких людей он назвал предателями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также анонсировал возвращение смертной казни в России. По его словам, такой вид наказания могут вернуть, если опасность тяжких преступлений зашкалит или будет военное время.

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