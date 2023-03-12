Достает дальше 100 км: КНДР испытала ''аналог ATACMS''

Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) провела очередные ракетные испытания ОТРК KN-24. Диктатор Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдали за запуском ракеты в сторону южнокорейских аэродромов.

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В испытаниях на западном побережье Северной Кореи участвовало не менее 6 тактических ракет. Об этом сообщает издание NK News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В испытаниях участвовали оперативно-тактические ракетные комплексы, каждый из которых способен нести по четыре ракеты. В качестве "цели" военные КНДР выбрали аэродромы в Южной Корее.

В свою очередь объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск нескольких снарядов, выпущенных из одного региона на западном побережье в Желтом море.

Комитет начальников штабов Южной Кореи не обнародовал полетные данные, такие как высота или расстояние, на которое пролетели ракеты, но официальный представитель заявил, что они пролетели "более короткое расстояние", чем аналогичная система, которая пролетела 68 миль (110 км) во время испытаний в апреле прошлого года.

Чиновник из Южной Кореи также предположил, что Ким Чен Ын, вероятно, учел, что на этой неделе Китай проводит важные парламентские заседания, и поэтому принял решение о более близких целях для ракет, выпущенных в направлении Китая.

Украинский военный портал Defence Express отмечает, что КНДР теперь имеет свой "аналог ATACMS", который может стрелять минимум на 110 км. Во время нескольких ракетных испытаний в 2020 году северокорейский KN-24 показал дальность стрельбы до 410 км. Поэтому некоторые ресурсы характеризуют эту систему как "аналог ATACMS", только с местной спецификой.

Другие данные по этому ОТРК пока отсутствуют, в частности – вероятные темпы производства ракет, и могут ли они быть точно носителями тактического ядерного оружия.

Напомним, в Северной Корее подтвердили проведение испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. В середине февраля она была запущена в море возле западного побережья Японии.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела масштабный ночной парад, посвященный 75-летию своей армии. Особое внимание тоталитарные власти КНДР уделили показу межконтинентальных баллистических ракет.

К слову, Северная Корея поставила ракеты российской частной военной компании "Вагнер" для использования их в агрессивной войне России против Украины. КНДР продолжает демонстрировать провокационное и дестабилизирующее поведение.

Издание Bloomberg сообщило, что КНДР заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросу продажи оружия. Даже относительно скромная оружейная сделка поможет поднять безденежную и застойную экономику КНДР.

Как сообщал OBOZREVATEL, сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон заявила о поддержке страны-агрессора России. Она отметила, что Северная Корея всегда будет "в одном окопе" с российской армией.

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