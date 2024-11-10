Катар выгнал ХАМАС из страны и приостановил посредничество в переговорах с Израилем: названо условие возобновления

В субботу, 9 ноября, Катар приостановил свои посреднические усилия для достижению соглашения касательно обмена заложниками в секторе Газа. Доха может возобновить их при условии, что Израиль и ХАМАС будут серьезно настроены прекратить войну.

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Об этом пишет The Jerusalem Post. "Катар сообщил стороны десять дней назад во время последних попыток достичь соглашения, что он остановит свои усилия по посредничеству между ХАМАС и Израилем, если соглашение не будет достигнуто в этом раунде", – сказал спикер МИД страны Маджед бин Мохаммед Аль Ансари.

По его словам, Катар возобновит эти усилия, когда стороны покажут свою готовность и серьезность намерений по прекращению жестокой войны и страданий мирного населения, вызванных катастрофическими гуманитарными условиями в секторе Газа.

Тем временем CNN со ссылкой на источники в США и Катаре пишет, что в Дохе согласились выгнать ХАМАС из страны после просьбы Соединенных Штатов. "ХАМАС – это террористическая группа, которая убивала американцев и продолжает держать американцев в заложниках. После отклонения неоднократных предложений освободить заложников ее лидеров больше нельзя приветствовать в столицах любого американского партнера", – сказал CNN высокопоставленный чиновник.

Когда именно боевики ХАМАС будут высланы из Катара и куда они отправятся, пока неясно. Один американский чиновник сообщил CNN, что группе не дали много времени, чтобы покинуть страну. Хотя Турция рассматривается как возможный вариант пребывания ХАМАС, США вряд ли одобрят этот сценарий по тем же причинам, по которым они не хотят, чтобы Катар предоставил убежище руководству группы.

В то же время высокопоставленный чиновник ХАМАС заявил, что сообщения о том, что Катар согласился выслать должностных лиц ХАМАС из Дохи, были "безосновательными" и являются "тактикой давления". Представитель МИД Катара также отверг сообщения о том, что Катар закрыл офис ХАМАС в Дохе. Он отметил, что главная цель офиса в Катаре – быть каналом связи между заинтересованными сторонами.

Между тем высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена сказал СМИ, что США будут продолжать несколько инициатив для обеспечения освобождения заложников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что официальные лица Израиля "открыты" для переговоров о краткосрочном перемирии с террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа. Остановка огня с обеих сторон на 48 часов также предполагает двусторонний обмен заложниками.

– Армия обороны (ЦАХАЛ) и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) организовали ликвидацию Из-ад-Дина Касаба – члена политбюро террористической организации ХАМАС. Он руководил "отделом национальных отношений", отвечал за стратегические и военные отношения ХАМАС с другими местными группировками.

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