Канцлер Германии о вступлении Украины в НАТО: таких гарантий быть не может

Вступление стран Восточной Европы, в том числе Украины, в НАТО пока что не рассматривается. Однако претензии и требования России касательно гарантий нерасширения Североатлантического Альянса не могут быть удовлетворены.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью для издания Süddeutsche Zeitung. Комментируя высказывания российских представителей касательно Альянса, он сказал, что НАТО не может гарантировать собственное нерасширение.

В то же время, по словам немецкого политика, тема вступления в указанную организацию других стран пока что не поднимается.

"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится на повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", – сказал канцлер.

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Напомним, что ранее в России предложили США взять за себя юридические обязанности не голосовать за вступление в НАТО стран, против членства которых выступает РФ. Речь идет об Украине и Грузии.

Кроме того, страна-агрессор в рамках "гарантий безопасности" требовала вывести силы Альянса из Болгарии и Румынии. Речь идет о возвращении границ НАТО к состоянию на 1997 год.

Издание The Washington Post сообщило, что в Белом доме готовят ответ на ультиматум России о нерасширении НАТО на восток. Штаты, предварительно, намерены его отклонить, и в письме американской стороны не будет речи о прекращении политики открытых дверей Альянса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее канцлер Германии Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон предложили организовать встречу лидеров "нормандских" стран (Украина, Россия, Франция и Германия) в ближайшее время. Инициатива связана с угрозой новой эскалации со стороны РФ.