Кандидат в министры обороны США уклонился от ответа, использует ли армию для захвата Гренландии. Видео

Вероятный новый глава Пентагона Пит Хегсет уклонился от ответа на вопрос, возможно ли применение американских войск для захвата Гренландии. Он заявил, что не будет публично раскрывать, какие приказы отдает избранный президент США Дональд Трамп.

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Речь об этом зашла, когда 14 января политик выступал в Сенате и отвечал на вопросы о намерениях будущей администрации Трампа. Мероприятие транслировалось американскими СМИ.

Сенатор-демократ Мази Хироно спросила у него: "Использовали бы вы наши Военные силы для захвата Гренландии или союзника Дании?".

"Сенатор, это одна из тех вещей, которые президент Трамп так хорошо умеет – никогда стратегически не раскрывать свои карты. Поэтому я бы никогда на этом публичном форуме не сказал бы, какие распоряжение отдает президент, в любом случае", – ответил Хегсет.

Напомним, что несколькими днями ранее будущий вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил: у Вашингтона нет необходимости использовать военную силу в Гренландии. В отношении острова нужно "заключить сделку".

Как писал OBOZ.UA:

– Уже после победы на выборах Дональд Трамп и его команда начали продвигать идею усиления влияния или даже покупки самого большого в мире острова. Юридически Гренландия является автономной территорией Дании.

– Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен в ответ на эту риторику заявил, что остров может стать независимым, если его жители этого захотят, однако невозможно, чтобы он перешел под контроль США.

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