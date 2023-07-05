Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН из-за сбития самолета МАУ: подробности

Канада, Швеция, Украина и Великобритания 4 июля подали иск против Ирана в Международный суд ООН из-за сбития самолета Международных авиалиний Украины в 2020 году. Тегеран обвиняют в нарушении Монреальской конвенции.

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Об этом сообщила пресс-служба суда. В своем заявлении представители четырех стран отмечают, что Иран нарушил ряд обязательств по конвенции, когда военные Корпуса стражей исламской революции Ирана сбили гражданский борт рейса PS752.

Из-за этого погибли все 176 пассажиров и членов экипажа на борту самолета, многие из них были гражданами и резидентами государств-заявителей.

Иран не принял все возможные меры для "предотвращения незаконного и умышленного преступления" и не смог провести беспристрастное, прозрачное и справедливое расследование в соответствии с международным правом, говорится в иске.

Таким образом четыре страны пытаются обосновать юрисдикцию Суда на основании пункта 1 статьи 36 Устава Суда и пункта 1 статьи 14 Монреальской конвенции, сторонами которой являются все четыре заявителя и Иран.

Международный суд ООН – главный судебный орган ООН. Он был создан в июне 1945 года в соответствии с Уставом ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 января 2020 года над Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ, на борту которого погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.

– По версии Ирана, самолет якобы случайно сбила ПВО. Однако позже появились данные, согласно которым самолет МАУ мог быть сбит намеренно.

– В МИД Украины заявляли, что Тегеран с первых дней крушения не отвечал надлежащим образом на запросы Киева. Ответы либо приходили с задержкой, либо не содержали фактической информации.

– В 2021 году в отчете ООН по правам человека указали, что заявления Ирана о причинах катастрофы рейса PS752 могут быть умышленно искажены с целью дезориентации мировой общественности.

– В апреле 2023 года суд в Иране дал от 1 до 13 лет тюрьмы десяти военным сил ПВО за участие в сбивании самолета МАУ.

– 29 июня в МИД заявили, что Украина, Канада, Швеция и Великобритания подают иск против Ирана из-за сбивания самолета МАУ в Международный суд ООН.