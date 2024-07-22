Камала Харрис врывается в гонку: Time представил знаковую обложку после громкого решения Байдена

21 июля президент США Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания главы государства. Он призвал демократов объединиться вокруг вице-президента Камалы Харрис, которая подтвердила свое намерение участвовать в президентских выборах.

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Журнал Time представил знаковую обложку после громкого решения Байдена. Она опубликована в аккаунте издания в соцсети Х.

На обложке изображен идущий Байден и врывающийся в гонку Харрис.

Стоит отметить, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах президента от Демократической партии. Действующий американский лидер поддержал ее кандидатуру.

По данным Reuters, Камала Харрис имеет самую высокую узнаваемость среди всех альтернативных кандидатов и самый высокий рейтинг среди представителей Демократической партии, которые могли бы серьезно рассматриваться на роль кандидата в президенты.

Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, Харрис уступает Трампу лишь одним процентом (42% до 43%), что является разницей в пределах погрешности опроса в 3,5 процентных пункта.

Кроме того, источники Reuters рассказывали, что Камала Харрис уже прошла проверку на национальном уровне, в частности со стороны республиканцев. Хотя некоторые влиятельные демократы мало верят, что он может победить Трампа.

Примечательно, что Камала Харрис осуждала агрессию РФ с 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым. Она также неоднократно заявляла, что поддержка Украины не благотворительность, а будущее украинского государства является стратегическим интересом США.

В июне Харрис возглавила американскую делегацию на состоявшемся в Швейцарии Глобальном саммите мира. На полях этого мероприятия она заверила, что Вашингтон и дальше будет защищать демократические ценности и будет противостоять диктаторам.

Она назвала условия кремлевского диктатора Владимира Путина фактически "требованием капитуляции", а не искренней попыткой прекратить войну. Харрис также пообещала, что вместе с президентом Байденом будет продолжать поддерживать Украину и повышать цену для РФ.

Как писал OBOZ.UA, ранее СМИ сообщили, что демократы могут убедить Байдена снять свою кандидатуру с выборов и он может принять соответствующее решение уже в эти выходные.

СМИ также писали, что лидеры демократов в Конгрессе частно предупредили Байдена, что он не сможет победить на выборах Трампа, и выразили опасение, что шансы партии на победу в Палате представителей будут уничтожены.

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